Shari Bossuyt pakt zilver op het EK in de puntenkoers, Belgisch record in de 500 meter tijdrit

Shari Bossuyt heeft zilver gepakt in de puntenkoers. In het slot van de wedstrijd behaalde ze dankzij een bonusronde en enkele gewonnen tussensprints de medaille.

Het was een gezapig begin in de puntenkoers bij de vrouwen. Shari Bossuyt liet de sprints aan zich voorbijgaan en wachtte haar moment af om een bonusronde te nemen. Na 1/3 wedstrijd zag ze haar moment. Ze ging ervandoor met 2 kompanen, maar wereldkampioene Evans bracht alles weer samen.

Halfweg deed Bossuyt de koers ontploffen. Ze bracht Stenberg en Raaijmakers bij Le Net. Achter hen lag het peloton in 2 stukken. De situatie bleef rondenlang dezelfde. Uiteindelijk reden Bossuyt en co helemaal rond en pakt onze landgenote 2 tussensprints mee.

Zo stond Bossuyt op een virtuele plaats op een medaille. Ze bleef zich in de tussensprints mengen en moest vooral Le Net voor het zilver in het oog houden. Het goud was al weg voor Stenberg. Bossuyt ging voor de slotsprint vol voor de 10 punten en slaagde daarin. Zo pakte ze zilver. Het goud was voor Stenberg en het brons voor Le Net.

BELGISCH RECORD 500 METER TIJDRIT

De dag voor de Belgen begon met de tijdrit op de 500 meter bij de vrouwen. Julie Nicolaes verbeterde het Belgisch record van Jolien D'Hoore: 35"108. Dat record stond al 9 jaar op tabellen. Even later deed Valerie Jenaer hetzelfde en hoe. Ze ging met meer dan een halve seconde onder het Belgisch record. Zo ging ze onder de magische grens van 35 seconden: 34"423. Uiteindelijk eindigden Nicolaes en Jenaer respectievelijk 19e en 13e.

LINDSAY DE VYLDER 7E IN DE PUNTENKOERS

Daarna was het tijd voor het omnium bij de mannen. Lindsay De Vylder vertegenwoordigde België. In de scratch reden 7 renners weg. Jan-Willem van Schip won de eindsprint en De Vylder was best of the rest en werd 8e. Daarna was het tijd voor de temporace. De Vylder verzamelde maar één puntje en eindigde zo 11e in de temporace. Zo zakte hij naar plaats 9 in het klassement. Daar kreeg van Schip op de 1e plaats het gezelschap van de Spanjaard Mora.

In de avondsessie ging De Vylder verder met de afvalling. In het begin kende hij geen problemen, maar na verloop van tijd moest hij enkele inspanningen en truken doen om er nog in te blijven. Uiteindelijk zat hij bij de laatste 7, maar de sprint voor de laatste 6 was er te veel aan. De Vylder schoof op naar plaats 8 en staat op 24 punten van de medailles. Van Schip is opnieuw alleen leider.

De Vylder moest in de afsluitende puntenkoers voor winstrondes gaan en bij de start liet hij er geen gras over groeien door meteen aan te vallen. Hij werd snel bijgehaald en nadien verschool hij zich in het pak. In de 2e helft probeerde hij een paar keer rond te gaan, wat hem ook lukte. Zo eindigde hij 7e. De Europese titel was uiteindelijk voor de Fransman Thomas die een sterke puntenkoers reed.