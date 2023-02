Schotte analyseert EK baanwielrennen: minder eremetaal dan in 2022, maar...

Volgens Renaat Schotte kan je het EK vorige zomer op de piste niet vergelijken met het net voorbije EK.

Een ruwe vergelijking is volgens Schotte onmogelijk. “München telde niet mee voor de Olympische Spelen in Parijs, Grenchen wel”, klinkt het meteen. “Hier ging het om de belangrijke knikkers, dit was het begin van het olympisch kwalificatietraject richting Parijs en dan kan je stellen dat de landgenoten, ondanks de daling in de Europese medaillespiegel, wel degelijk op de afspraak waren.”

“Met Lotte Kopecky, de vaandeldraagster van onze Belgische delegatie in het baanwielrennen, voorop. Goud na een fantastische afvalling en dat heel belangrijke - olympische punten, weet je wel - brons op het omnium. Tel daarbij het blinkende zilver op de puntenkoers van Shari Bossuyt, amper 6 weken na haar sleutelbeenbreuk, en dan heb je al bij al toch een geslaagd EK voor onze baanwielrenners.”

Bij de mannen volgde er geen medaille, ook al waren er veel vierde en vijfde plaatsen. “Wat wel belangrijk was voor de renners is dat ze ondanks de gemiste medaille in dat scenario toch nog veel punten pakken in het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van Parijs. Want daar draaide het uiteindelijk allemaal om dit EK.”