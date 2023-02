Belgische medaille in de afvalling op de Nations Cup

Op de Nations Cup in Jakarta heeft België een 1e medaille veroverd. Die viel in de afvalling bij de mannen.

Jules Hesters vertegenwoordigde België in de afvalling. In het begin reed hij vooral achteraan en daardoor moest hij elke keer opletten om niet uitgeschakeld te worden.

Maar gaandeweg ging Hesters naar voren en telkens zag hij de concurrenten uitvallen. Zo bleef hij nog voor de finale sprint over.

Die laatste sprint was tegen de Japanner Eiya Hashimoto. Die maakt deel uit van het Japanse Keirin-circuit en had daardoor duidelijk een snellere sprint dan Hesters in de benen. Zo pakte Hesters zilver op de Nations Cup in Jakarta.

Zo spoelt Hesters de ontgoocheling van het EK door. Daar eindigde hij 6e in de afvalling.