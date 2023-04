Tom Pidcock gaat in tegenstelling tot Mathieu van der Poel wel mountainbiken: dit is zijn kalender

Mathieu van der Poel zag af van zijn plannen om een paar mountainbikewedstrijden te rijden. Die in Valkenburg ging niet door en enkel voor de wedstrijd in Nove Mesto wou hij niet mountainbiken.

Tom Pidcock liet zijn voorjaar nog tot Luik-Bastenaken-Luik doorgaan. Van enkele rust is overigens geen sprake, want de Brit gaat gewoon door. Hij zal voor een mountainbikewedstrijd naar Guéret afzakken. Daarna zijn er nog Chur (7 mei) en een week later Nove Mesto.

Ook Pauline Ferrand-Prevot zal mountainbiken. Zij werkt hetzelfde programma als Pidcock af en kwam dit seizoen zowel op de weg als offroad nog niet in actie.

