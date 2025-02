Jasper De Buyst pakt meteen medaille op het EK: "Daarom betekent het écht veel voor mij"

Jasper De Buyst heeft op het EK baanwielrennen België een nieuwe bronzen medaille gezorgd. In de puntenkoers pakte hij bij zijn rentree op de piste eremetaal.

Het was negen jaar geleden dat Jasper De Buyst nog eens aan de start stond van een internationaal kampioenschap in het baanwielrennen. Maar de 31-jarige De Buyst toonde dat hij nog altijd een topper is op de baan.

De Buyst pakte dus de bronzen medaille in de puntenkoers op het EK in Heusden-Zolder. Hij moest meteen achtervolgen, maar pakte toch nog winstrondes om de Fransman Petit te veroordelen tot de vierde plaats.

"Dit raakt me wel", reageerde De Buyst emotioneel bij Sporza. "Het betekent écht veel voor mij. Het vergde veel moed om terug te keren naar de piste." De Buyst droomde van goud, maar de Portugees Leitao was uiteindelijk veel te sterk.

Nog meer kampioenschappen voor De Buyst?

De Buyst koos eieren voor zijn geld en koos ervoor om voor brons te gaan. Maar De Buyst was ook overweldigd door het Belgische publiek in het begin. Op het einde kon hij wel blijven doorgaan en dus ook brons veroveren.

Voor De Buyst is deze medaille een bevestiging dat hij het niveau fysiek nog aankan. En ook in de Belgische ploeg voelt De Buyst zich welkom. "Er is geen frictie. Dat is heel leuk om te ervaren. Ik sta er zeker voor open om vaker terug te keren naar de piste."