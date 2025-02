Belg Tuur Dens wordt laatste op EK en zit met veel vragen: "Zo is het mentaal echt moeilijk"

Tuur Dens is op het EK baanwielrennen 24ste en laatste geworden in de scratch. Achteraf reageerde hij bijzonder emotioneel door enkele moeilijke laatste maanden.

De scratch is het beste nummer van Tuur Dens op de piste, hij pakte al twee keer een medaille op het WK in die discipline. In 2021 veroverde Dens brons in Parijs, in 2023 was hij goed voor brons in Glasgow.

Maar door een aanslepende blessure aan zijn rug kwam Dens niet in topvorm aan de start van het EK baanwielrennen in Heusden-Zolder. Dens deed in het begin wel nog goed mee, maar zakte langzaamaan weg en werd laatste.

Rugblessure blijft Dens parten spelen

"Ik voelde halverwege dat ik ondanks het maken van de juiste keuzes gewoon de benen niet had. En dan sluipen die laatste paar maanden natuurlijk in je hoofd", zei Dens achteraf bij Sporza. Het is vooral frustrerend dat hij niet weet wat er precies aan de hand is.

"Ik weet zelf niet meer waar ik allemaal mee sukkel, eigenlijk", vocht Dens duidelijk zichtbaar tegen de tranen. "Ik vind geen constante in mijn trainingen en loop vaak dezelfde blessures op. Zo is het mentaal toch moeilijk."

De komende tijd staan er nog afspraken met specialisten gepland, maar toch rijdt Dens zondag met de Clasica Almeria zijn derde wegkoers van het seizoen. Ook maandag in de Clásica Jaén staat Dens gewoon aan de start.