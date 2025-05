Filip Meirhaeghe deelt zijn innovatieve voorstel voor Mathieu van der Poel in zijn jacht op mountainbike-succes

Mathieu van der Poel zou graag ook in het mountainbike wereldkampioen worden. Een Belg die hem dat al voordeed, is Filip Meirhaeghe.

Het is dan ook logisch dat Meirhaeghe in de Belgische pers geciteerd wordt, om het over Van der Poel te hebben. Meirhaeghe wil één zaak onderstrepen. "Twijfel vooral niet aan de technische capaciteiten van Van der Poel", is zijn boodschap in Het Laatste Nieuws aan alle volgers van het wielrennen. Die zijn er wel degelijk nog altijd.

Van der Poel wordt al jarenlang geroemd om zijn technisch meesterschap op de fiets. Dat is niet ineens verdwenen. Meirhaeghe heeft ook wel aangegeven dat het van belang is om voldoende wedstrijden te rijden om in het ritme te blijven en hetzelfde niveau te kunnen behouden. Op dat vlak zal Van der Poel keuzes moeten maken.

Filip Meirhaeghe heeft een idee

Meirhaeghe legt ook uit dat er nog een andere techniek nodig is in het mountainbike in vergelijking met het veldrijden. Van der Poel zal zelf moeten beslissen aan welke wedstrijden hij wel of niet kan deelnemen, maar Meirhaeghe heeft nog wel een ander ideetje om opnieuw beter te kunnen worden in het mountainbiken. Hij heeft een voorstel.

Een stage in Livigno zou voor Van der Poel soelaas kunnen bieden. Hij zou dat in de Italiaanse gemeente kunnen koppelen aan trainen op hoogte. "Daar ligt een bikepark, waarin je technisch goed kan trainen en die automatismen er opnieuw kan inslijpen." Het zou Van der Poel enorm goed doen als hij daar de tijd voor zou vinden.

Afwachten of Van der Poel nog op stage gaat

In de eerste plaats moet nu blijken hoe zijn blessure evolueert. In principe zou hij met Alpecin-Deceuninck op hoogtestage gaan naar La Plagne. Het valt af te wachten waar en wanneer Van der Poel nu nog een stage kan inlassen.