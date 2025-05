Waarom valt Van der Poel zo vaak op de mountainbike? Ex-wereldkampioen legt vinger op de wonde

Voor de derde keer in vierde wedstrijden ging Mathieu van der Poel in de fout tijdens de eerste ronde in het mountainbiken. Ex-bondscoach en ex-wereldkampioen Filip Meirhaeghe weet waarom Van der Poel zo vaak tegen de grond gaat in die discipline.

Op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 kwam Van der Poel in de eerste ronde ten val door de inmiddels beruchte plank die was weggehaald, op het WK in Glasgow in 2023 schoof Van der Poel weg in een bocht.

Nu kwam de Nederlander ten val op het wasbord in Nove Mesto, nadat hij enkele minuten daarvoor ook al tegen de grond was gegaan bij een inhaalmanoeuvre. Drie keer gaf Van der Poel op, enkel op het olympisch testevent in Parijs in 2023 haalde Van der Poel de voorbije vier jaar de finish.

Van der Poel mountainbiket niet genoeg

Van der Poel wordt wel eens de beste en meest technische veldrijder ooit genoemd, maar in het mountainbiken loopt het dus vaak mis. Ex-wereldkampioen Filip Meirhaeghe legt de vinger op de wonde.

"Als je op het allerhoogste mountainbikeniveau wil (blijven) presteren, moet je je techniek met training, maar vooral ook met competitie op peil houden", zegt hij bij HLN. Maar Van der Poel focuste de voorbije jaren vooral op de weg.

Daardoor kan Van der Poel niet regelmatig mountainbiken. "Logisch gevolg is dat hij daar op den duur ook wat ‘strammer’, minder soepel, in wordt." De automatismen op de mountainbike ebben zo langzaam weg.