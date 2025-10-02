Mis niks van de cross: dit is de volledige kalender voor de winter van 2025-2026
Op zaterdag 4 oktober 2025 begint het Belgische veldritseizoen met de Berencross in Meulebeke, de openingsmanche van de Exact Cross-reeks. Deze wedstrijd geldt als eerste cyclocross op Belgische bodem van het nieuwe seizoen.
De Berencross in Meulebeke biedt een gevarieerd parcours met hellingen, een wasbord, een zandstrook en start en aankomst op de piste. Michael Vanthourenhout, drievoudig winnaar, is topfavoriet. “De West-Vlaming won al drie keer in Meulebeke en kan met een vierde triomf zaterdag alleen recordhouder worden”, klinkt het bij de organisatie in een persbericht aan onze redactie.
Tegenstand
Hij krijgt concurrentie van onder meer Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Jente Michels. Vanuit Nederland nemen Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Ryan Kamp deel. Ook Felipe Orts (Spanje) en Cameron Mason (VK) staan aan de start.
Bij de vrouwen wordt een Belgisch-Nederlandse strijd verwacht. De Belgische selectie bestaat uit Marion Norbert Riberolle, Julie Brouwers, Alicia Franck, Laura Verdonschot, Jinse Peeters en Kiona Crabbé. Zij nemen het op tegen Inge van der Heijden, Denise Betsema, Aniek van Alphen en Larissa Hartog.
Exact
Exact blijft titelsponsor van de reeks. “Met trots gaan we ons vijfde seizoen in als sponsor van het veldrijden. We zijn blij dat we onze samenwerking voortzetten en onze naam blijven verbinden aan deze dynamische sport”, zegt Sophie Wildeboer, Chief Marketing Officer bij Exact.
“De toewijding, het doorzettingsvermogen en de precisie waarmee de renners het parcours aangaan, weerspiegelen perfect de mentaliteit van de accountants en kmo’s die met onze software werken”, besluit ze.
Hieronder vind je de volledige crosskalender voor deze winter.
Zaterdag 4 oktober - Exact Cross Meulebeke
Donderdag 16 oktober - Kermiscross Ardooie
Zaterdag 18 oktober - Exact Cross Essen
Zondag 19 oktober – Superprestige Ruddervoorde
Zaterdag 25 oktober – Exact Cross Heerderstrand
Zondag 26 oktober – Superprestige Druivencross (Overijse)
Zaterdag 1 november – X²O Trofee Koppenbergcross (Oudenaarde)
Zondag 2 november – X²O Trofee Rapencross (Lokeren)
Za. 8 + Zo. 9 november – EK Lombardsijde
Dinsdag 11 november – Superprestige Jaarmarktcross (Niel)
Zaterdag 15 november – Superprestige Aardbeiencross (Merksplas)
Zondag 16 november – X²O Trofee Flandriencross (Hamme)
Zondag 23 november – Wereldbeker Tábor
Zondag 30 november – Wereldbeker Flamanville
Zondag 7 december – Wereldbeker – Cabras
Zaterdag 13 december – Exact Cross Urban Cross (Kortrijk)
Zondag 14 december – Wereldbeker Namen
Zaterdag 20 december – Wereldbeker Antwerpen
Zondag 21 december – Wereldbeker – Koksijde
Maandag 22 december – X²O Trofee Plage Cross (Hofstade)
Dinsdag 23 december – Superprestige Heusden–Zolder
Vrijdag 26 december – Wereldbeker Gavere
Zondag 28 december – Wereldbeker Dendermonde
Maandag 29 december – X²O Trofee Azencross (Loenhout)
Dinsdag 30 december – Superprestige Diegem
Donderdag 1 januari – X²O Trofee GP Sven Nys (Baal)
Vrijdag 2 januari – Exact Cross Zilvermeercross (Mol)
Zaterdag 3 januari – Superprestige Gullegem
Zondag 4 januari – Wereldbeker Zonhoven
Za. 10 + Zo. 11 januari – Belgisch Kampioenschap (Beringen)
Maandag 12 januari – Cyclocross Otegem
Zondag 18 januari – Wereldbeker Benidorm
Zaterdag 24 januari – Wereldbeker Maasmechelen
Zondag 25 januari – Wereldbeker Hoogerheide
Za. 31 januari + Zondag 1 februari – WK (Hulst)
Woensdag 4 februari – Exact Cross Parkcross (Maldegem)
Zaterdag 7 februari – Superprestige Noordzeecross (Middelkerke)
Zondag 8 februari – X²O Trofee Krawatencross (Lille)
Zaterdag 14 februari – Exact Cross Waaslandcross (Sint–Niklaas)
Zondag 15 februari – X²O Trofee Brussels Universities Cross
Zondag 22 februari – Internationale Sluitingsprijs (Oostmalle)
