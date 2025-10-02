Mis niks van de cross: dit is de volledige kalender voor de winter van 2025-2026

Op zaterdag 4 oktober 2025 begint het Belgische veldritseizoen met de Berencross in Meulebeke, de openingsmanche van de Exact Cross-reeks. Deze wedstrijd geldt als eerste cyclocross op Belgische bodem van het nieuwe seizoen.

De Berencross in Meulebeke biedt een gevarieerd parcours met hellingen, een wasbord, een zandstrook en start en aankomst op de piste. Michael Vanthourenhout, drievoudig winnaar, is topfavoriet. “De West-Vlaming won al drie keer in Meulebeke en kan met een vierde triomf zaterdag alleen recordhouder worden”, klinkt het bij de organisatie in een persbericht aan onze redactie.

Tegenstand

Hij krijgt concurrentie van onder meer Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Jente Michels. Vanuit Nederland nemen Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Ryan Kamp deel. Ook Felipe Orts (Spanje) en Cameron Mason (VK) staan aan de start.

Bij de vrouwen wordt een Belgisch-Nederlandse strijd verwacht. De Belgische selectie bestaat uit Marion Norbert Riberolle, Julie Brouwers, Alicia Franck, Laura Verdonschot, Jinse Peeters en Kiona Crabbé. Zij nemen het op tegen Inge van der Heijden, Denise Betsema, Aniek van Alphen en Larissa Hartog.

Exact

Exact blijft titelsponsor van de reeks. “Met trots gaan we ons vijfde seizoen in als sponsor van het veldrijden. We zijn blij dat we onze samenwerking voortzetten en onze naam blijven verbinden aan deze dynamische sport”, zegt Sophie Wildeboer, Chief Marketing Officer bij Exact.

“De toewijding, het doorzettingsvermogen en de precisie waarmee de renners het parcours aangaan, weerspiegelen perfect de mentaliteit van de accountants en kmo’s die met onze software werken”, besluit ze.

Hieronder vind je de volledige crosskalender voor deze winter.

Zaterdag 4 oktober - Exact Cross Meulebeke

Donderdag 16 oktober - Kermiscross Ardooie

Zaterdag 18 oktober - Exact Cross Essen

Zondag 19 oktober – Superprestige Ruddervoorde

Zaterdag 25 oktober – Exact Cross Heerderstrand

Zondag 26 oktober – Superprestige Druivencross (Overijse)

Zaterdag 1 november – X²O Trofee Koppenbergcross (Oudenaarde)

Zondag 2 november – X²O Trofee Rapencross (Lokeren)

Za. 8 + Zo. 9 november – EK Lombardsijde

Dinsdag 11 november – Superprestige Jaarmarktcross (Niel)

Zaterdag 15 november – Superprestige Aardbeiencross (Merksplas)

Zondag 16 november – X²O Trofee Flandriencross (Hamme)

Zondag 23 november – Wereldbeker Tábor

Zondag 30 november – Wereldbeker Flamanville

Zondag 7 december – Wereldbeker – Cabras

Zaterdag 13 december – Exact Cross Urban Cross (Kortrijk)

Zondag 14 december – Wereldbeker Namen

Zaterdag 20 december – Wereldbeker Antwerpen

Zondag 21 december – Wereldbeker – Koksijde

Maandag 22 december – X²O Trofee Plage Cross (Hofstade)

Dinsdag 23 december – Superprestige Heusden–Zolder

Vrijdag 26 december – Wereldbeker Gavere

Zondag 28 december – Wereldbeker Dendermonde

Maandag 29 december – X²O Trofee Azencross (Loenhout)

Dinsdag 30 december – Superprestige Diegem

Donderdag 1 januari – X²O Trofee GP Sven Nys (Baal)

Vrijdag 2 januari – Exact Cross Zilvermeercross (Mol)

Zaterdag 3 januari – Superprestige Gullegem

Zondag 4 januari – Wereldbeker Zonhoven

Za. 10 + Zo. 11 januari – Belgisch Kampioenschap (Beringen)

Maandag 12 januari – Cyclocross Otegem

Zondag 18 januari – Wereldbeker Benidorm

Zaterdag 24 januari – Wereldbeker Maasmechelen

Zondag 25 januari – Wereldbeker Hoogerheide

Za. 31 januari + Zondag 1 februari – WK (Hulst)

Woensdag 4 februari – Exact Cross Parkcross (Maldegem)

Zaterdag 7 februari – Superprestige Noordzeecross (Middelkerke)

Zondag 8 februari – X²O Trofee Krawatencross (Lille)

Zaterdag 14 februari – Exact Cross Waaslandcross (Sint–Niklaas)

Zondag 15 februari – X²O Trofee Brussels Universities Cross

Zondag 22 februari – Internationale Sluitingsprijs (Oostmalle)