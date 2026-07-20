Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Jan Bakelants is duidelijk na Tour-triomf van Evenepoel: "Dat zal hij zelf ook toegeven"
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Remco Evenepoel toonde zondag tot wat hij in staat is bergop. De Belgische (mede)kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe klom mee met de allerbesten en haalde het in de sprint van Tadej Pogacar. Analist en oud-renner Jan Bakelants ziet hoe Evenepoel een "extreme make-over" doormaakte.

Evenepoel had voor de Tour voor een alternatieve voorbereiding gekozen om beter voor de dag te komen bergop. Die aanpak lijkt volop te lonen. Hij lijkt uitstekend te recupereren van zijn inspanningen en toont nog geen tekenen van verval. In de vijftiende etappe vonden Evenepoel zelf en de buitenwereld de bevestiging waarnaar ze op zoek waren. Dat zag ook wielercommentator José De Cauwer.

De Cauwer had het niet zien aankomen

"Jammer van de valpartij van Jonas Vingegaard, maar heel mooi voor het Belgische wielrennen en vooral voor Remco Evenepoel dat hij zichzelf toont in iets waar we de voorbije dagen aan getwijfeld hadden. Hier zaten we eigenlijk op te wachten", vertelt De Cauwer bij Sporza. "Hij is aan de Tour begonnen zonder excuses. En dan dit hier brengen. Ik had dit niet zien aankomen."

"Ik ook niet", pikt Jan Bakelants in. "Een extreme make-over. Elke vorige aankomst bergop was hij kwetsbaar. Telkens zijn eigen tempo kiezen, een tempo dat lager lag dan de andere toppers. Dat zal hij zelf ook toegeven."

Evenepoel neemt een optie op de tweede plaats

In de eerste twee weken had Evenepoel bergop een paar keer moeten lossen. Het tijdverlies op de andere podiumkandidaten bleef steeds beperkt, maar toch zorgde het voor twijfels. Ook bij Bakelants, die ziet hoe de kaarten plots helemaal anders liggen.

"Iedereen had verwacht dat hij vandaag tijd aangesmeerd zou krijgen, die hij dan dinsdag zou moeten recupereren in de tijdrit. Maar nu heeft hij tijd genomen. Hij neemt meteen een optie op de tweede plaats, ook door het ongeluk van Vingegaard."

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58 seconden op Del Toro

Evenepoel staat er inderdaad uitstekend voor om de tweede plaats te pakken. Hij heeft 58 seconden voorsprong op Isaac del Toro, de derde in de stand, en kan met vertrouwen toeleven naar de tijdrit op dinsdag. Als hij zijn voorsprong daar kan uitbouwen en geen grote inzinking meer kent, lijkt de tweede plaats zo goed als binnen.

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