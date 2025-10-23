🎥 📷 Parcours Tour de France 2026: slecht nieuws voor Evenepoel en twee keer aankomst op Alpe d'Huez

In Parijs is het parcours van de Tour de France 2026 voorgesteld. Er is een ploegentijdrit, één individuele tijdrit en vijf aankomsten bergop, vooral de voorlaatste etappe wordt loodzwaar.

Dat de Tour zou beginnen in Barcelona met een ploegentijdrit was al een tijdje bekend. Het is zes jaar geleden dat er in de Tour een ploegentijdrit werd gereden. Net zoals in Parijs-Nice de voorbije jaren telt de tijd van de eerste renner die over de streep komt.

Col d'Aspin en Tourmalet op dag zes

Met een rit voor de punchers op dag twee, op dag drie een aakomst op Les Angles (1,7 km aan 6,5%) en daarna opnieuw een heuvelrit krijgen de sprinters pas op dag vijf een eerste kans in Pau. De eerste aankomst bergop volgt op dag zes.

Met de Col d'Aspin en de Tourmalet en aankomst in skistation Gavarnie-Gèdre worden de klassementsrenners een eerste keer getest. Daarna volgen nog twee kansen voor de sprinters in Bordeaux (rit 7) en Bergerac (rit 8), een overgangsetappe sluit de eerste week af.

In week twee trekt de Tour door het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen met vier bergritten en twee kansen voor de sprinters. De tweede week wordt afgesloten met een etappe over de Mont Salève (5 km aan 11%) en een aankomst op de op Plateau de Solaison (11,3 km aan 9,1).

Weinig tijdritkilometers en loodzware laatste bergrit

Week drie begint met de enige individuele tijdrit van 26 kilometer, wat weinig is voor Evenepoel, en een kans voor de sprinters. De laatste drie dagen worden loodzwaar, met in rit 19 en 20 een aankomst op Alpe d'Huez.

De voorlaatste etappe wordt met 5.600 hoogtemeters en beklimmingen van de Croix-de-Fer, de Télégraphe, de Galibier, de Col de Sarenne en aankomst op Alpe d'Huez een monsterrit. Afsluiten doet de Tour in Parijs, met opnieuw Montmartre in het parcours.

The #TDF2026 :

🚩 3 333 km

📍 10 new stage towns and sites

⛰ 8 mountain stages

😱 54.450m of total vertical gain



