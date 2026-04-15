Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

Motoren die de koers beïnvloeden, het is al lang een punt van discussie. Ook in Parijs-Roubaix was er weer zo'n moment en Oliver Naesen zag het met zijn eigen ogen gebeuren.

De grote hoeveelheid aan motoren in de koers, het blijft een pijnpunt dat maar niet opgelost wordt. Vooral omdat ze veel koersen beïnvloeden, onder meer door voor de ene groep te rijden en achter een andere.

Vooral renners die op kop rijden hebben vaak een voordeel. Op de Poggio reden zo'n tien motoren voor Pogacar en Pidcock, terwijl Van der Poel enkel een motor achter zich had. Ook in Parijs-Roubaix was er weer zo'n incident.

Motoren namen groep Pogacar op sleeptouw na lekke band

Daar vertelt Oliver Naesen over in de HLN Wielerpodcast. "Ik zat in een tweede groep met Lampaert. Hij werd wat nerveus omdat er geen samenwerking was, tot Pogacar plots een probleem had."

"Ik zei tegen hem: 'Lampi, Eurosport en France 2 zullen ons dadelijk wel terugbrengen.' En dat was dan ook het feit. De motoren hebben daar een muur gevormd voor onze groep, we reden plots 15 km/u sneller met Pogacar en zijn ploegmaats."

"Pogacar reed daarna zelf de kloof dicht, maar het was wel hallucinant hoe we daar in gang werden getrokken door de motoren", besloot Naesen nog. Motoren kunnen de koers dus wel degelijk beïnvloeden.