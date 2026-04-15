"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

Tim Merlier komt straks in de Ronde van Limburg aan de start als topfavoriet. Bij Soudal Quick-Step willen ze echter voorzichtig blijven met Merlier en niets forceren met het oog op de Tour.

Na de Scheldeprijs van vorige woensdag en Parijs-Roubaix van afgelopen zondag rijdt Tim Merlier ook nog de Ronde van Limburg. Het wordt zo zijn derde koers in een week tijd, al werd die beslissing pas laat gemaakt.

De deelname van Merlier aan de Ronde van Limburg heeft namelijk aan een zijden draadje gehangen. Het idee was er al langer bij Soudal Quick-Step, maar de knoop werd pas doorgehakt na Parijs-Roubaix.

"We wilden niet dezelfde fout maken als bij de GP Monseré, toen hij achteraf bekeken nog niet helemaal fit was", zegt ploegleider Kevin Hulsmans bij Het Nieuwsblad. The Wolfpack wil geen risico's nemen met Merlier.

"De reden waarom we zo voorzichtig zijn, is de Tour. We willen geen stappen overslaan of hem met een te smalle basis naar Frankrijk sturen", stelt Hulsmans. Daarom zal Merlier na de Ronde van Limburg ook op stage vertrekken.

Pas in de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei) zal Merlier weer koersen, daarna volgt een nieuwe stage als voorbereiding op de zomer. In juni rijdt Merlier onder meer de Copenhagen Sprint, de Baloise Belgium Tour en het BK.