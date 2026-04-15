Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

Tim Merlier krijgt in de Ronde van Limburg een kans om zijn tweede zege van het seizoen te pakken. Al voelt hij ook nog wel Parijs-Roubaix van afgelopen zondag in zijn benen.

Voor Tim Merlier is de Ronde van Limburg zijn derde wedstrijd in een week tijd. Vorige week woensdag won hij de Scheldeprijs, zondag in Parijs-Roubaix leverde hij werk voor de ploeg en eindigde hij als 45ste.

Parijs-Roubaix zit nog in de kleren van Merlier

In de Ronde van Limburg is Merlier na het afhaken van Dylan Groenewegen en bij afwezigheid van andere topsprinters de topfavoriet voor de zege. Al zal dat afhangen of hij helemaal hersteld is van Parijs-Roubaix.

"Ik heb gewoon gemerkt dat het niveau nog iets te hoog lag met mijn huidige conditie. Nu ben ik nog een beetje moe, maar dat is normaal denk ik", zei Merlier voor de start van de Ronde van Limburg bij Sporza.

Wint Merlier zijn tweede koers van het seizoen in Limburg?

Soudal Quick-Step start uiteraard met de ambitie om Merlier aan zijn tweede zege van het seizoen te helpen. Daarvoor kan Merlier onder meer rekenen op zijn lead-out Van Lerberghe en ook Van den Bossche en Lampaert in de sprint.

"We hebben een sterke ploeg aan boord en kunnen op alle vlakken meespelen. Als het zich voordoet dat we de koers moeten dragen, zullen we dat zeker doen. We zijn niet de ploeg die ons zal wegsteken. Dat hebben we nooit gedaan", besloot Merlier nog.