🎥 Visma-Lease a Bike heeft slecht nieuws over Jorgenson na zware valpartij

De terugkeer naar een klassieke koers heeft Matteo Jorgenson geen geluk gebracht. Hij kwam ten val in de Amstel Gold Race en heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen.

Jorgenson liet de Vlaamse voorjaarsklassiekers links liggen om enkele maanden meer te focussen op het rondewerk. In de Ardennenklassiekers zou hij dan wel een van de steunpilaren van Visma-Lease a Bike worden, want dat zijn natuurlijk koersen die hem heel goed liggen. Het is echter helemaal anders uitgedraaid dan verhoopt.

In een bocht op 41 kilometer van het einde liep het mis. Jorgenson reed vlak achter Vauquélin. De Fransman schoof onderuit en nam Jorgenson mee in zijn val. Het was voor de Amerikaan onmogelijk om die valpartij nog te vermijden. Zonde, foeteren ze bij Visma. "Iedereen kon zien dat Matteo in goede vorm verkeerde", aldus Frans Maassen op de Visma-site.

"Het is zuur dat onze koers op deze manier eindigde" gaat de ploegleider verder. "De renners leverden knap werk om Matteo de hele dag goed gepositioneerd te houden. Het doel was om de Gulperberg en de Kruisberg als een van de eersten op te rijden. Op die beklimmingen oogde hij fris, maar helaas ging hij kort daarna onderuit."

Een bijzonder jammere zaak voor de ploeg, maar uiteraard in de eerste plaats voor de renner zelf. Jorgenson moest opgeven en achteraf was het de schade opmeten. Dat heeft geen goed nieuws gebracht. Visma-Lease a Bike meldt dat Jorgenson zijn sleutelbeen gebroken heeft en dus niet start in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.



Lees ook... Na zware valpartij plots Van Aert optrommelen? Belgische Visma-ploegleider verkondigt beslissing›

Matteo broke his collarbone in his crash during the Amstel Gold Race. As a result, he will not start in the Flèche Wallonne or Liège–Bastogne–Liège.



Jorgenson is een van de renners die eigenlijk tot dusver best wel geluk gehad heeft inzake valpartijen en zware blessures. Daar is hij grotendeels van gespaard gebleven, maar nu heeft hij het toch zitten. Zijn sleutelbeenbreuk betekent dat hij een zestal weken niet zal kunnen fietsen.