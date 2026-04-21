Forfait voor de Waalse Pijl: Sergeant spreekt zich helder uit over keuze van Evenepoel

Jeroen Deheegher
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel past woensdag dan toch voor de Waalse Pijl en stoomt zich klaar voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Marc Sergeant vindt dat Evenepoel daarmee een slimme keuze maakt.

Na de Ronde van Vlaanderen leek Remco Evenepoel de deur open te zetten voor een deelname aan Parijs-Roubaix, maar dat ging uiteindelijk niet door. Na de Amstel Gold Race leek hij zijn deelname aan de Waalse Pijl ook te bevestigen. 

Opnieuw heeft Evenepoel echter afgehaakt. Hij zal zich deze week focussen op zijn herstel en zich klaarstomen voor Luik-Bastenaken-Luik. Daar wacht Evenepoel een strijd met Tadej Pogacar en Paul Seixas. 

Evenepoel had de kans om na de Brabantse Pijl (2025), de Amstel Gold Race (2026) en Luik-Bastenaken-Luik (2022 en 2023) ook de Waalse Pijl aan zijn palmares toe te voegen, maar die laat hij dus liggen. 

Al twijfelde Marc Sergeant ook over de meerwaarde van de Waalse Pijl voor Evenepoel. "Het is op zijn prestatie in Luik-Bastenaken-Luik dat we Evenepoel zullen afrekenen, veel meer dan op zijn uitslag in de Waalse Pijl", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 


Als Evenepoel een mindere dag had gehad in L-B-L, maar wel de Waalse Pijl had gewonnen, was dat volgens Sergeant ook snel vergeten geweest. De strijd met Pogacar in Luik is prioriteit en daar heeft Evenepoel ook voor gekozen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Marc Sergeant

Meer nieuws

13:30
13:00
12:30
12:00
11:00
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
21:30
20:30
20:00
19:00
18:30
18:00
17:00
16:30
16:00
15:00
14:00
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
19/04
19/04
19/04
19/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Matteo Jorgenson Tadej Pogacar Thomas Pidcock Ine Beyen Ilan Van Wilder Klaas Lodewyck Jose De Cauwer Tibor Del Grosso Laurens De Plus Mikkel Bjerg Andy Schleck Thibau Nys Bauke Mollema Tom Dumoulin Danilo Napolitano Philippe Gilbert Patrick Lefevere

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved