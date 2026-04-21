Forfait voor de Waalse Pijl: Sergeant spreekt zich helder uit over keuze van Evenepoel

Remco Evenepoel past woensdag dan toch voor de Waalse Pijl en stoomt zich klaar voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Marc Sergeant vindt dat Evenepoel daarmee een slimme keuze maakt.

Na de Ronde van Vlaanderen leek Remco Evenepoel de deur open te zetten voor een deelname aan Parijs-Roubaix, maar dat ging uiteindelijk niet door. Na de Amstel Gold Race leek hij zijn deelname aan de Waalse Pijl ook te bevestigen.

Geen Evenepoel in de Waalse Pijl

Opnieuw heeft Evenepoel echter afgehaakt. Hij zal zich deze week focussen op zijn herstel en zich klaarstomen voor Luik-Bastenaken-Luik. Daar wacht Evenepoel een strijd met Tadej Pogacar en Paul Seixas.

Evenepoel had de kans om na de Brabantse Pijl (2025), de Amstel Gold Race (2026) en Luik-Bastenaken-Luik (2022 en 2023) ook de Waalse Pijl aan zijn palmares toe te voegen, maar die laat hij dus liggen.

Sergeant vindt dat Evenepoel goede keuze maakt

Al twijfelde Marc Sergeant ook over de meerwaarde van de Waalse Pijl voor Evenepoel. "Het is op zijn prestatie in Luik-Bastenaken-Luik dat we Evenepoel zullen afrekenen, veel meer dan op zijn uitslag in de Waalse Pijl", zegt hij bij Het Nieuwsblad.



Als Evenepoel een mindere dag had gehad in L-B-L, maar wel de Waalse Pijl had gewonnen, was dat volgens Sergeant ook snel vergeten geweest. De strijd met Pogacar in Luik is prioriteit en daar heeft Evenepoel ook voor gekozen.