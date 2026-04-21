"Heb het hem meermaals gezegd": Vansevenant stevig op de korrel genomen door collega

Mauri Vansevenant sprintte in de Amstel Gold Race naar een mooie zevende plaats. Al vond Benoît Cosnefroy, die de sprint voor de derde plaats won, dat Vansevenant wel wat meer had mogen doen in de achtervolging.

Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose streden om de zege in de Amstel Gold Race, met de olympische kampioen die makkelijk aan het langste eind trok in de sprint. Achter hen werd nog gestreden voor de derde plaats.

Derde plaats voor Cosnefroy in de Amstel Gold Race

Grégoire had moeten afhaken bij Evenepoel en Skjelmose op de voorlaatste beklimming van de Cauberg, de Fransman waaide nog terug naar een achtervolgende groep. Daar was Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG) de grote motor.

De Fransman sprintte net als in de Brabantse Pijl naar de derde plaats. "In tegenstelling tot de Brabantse Pijl ben ik niet teleurgesteld. Daar had ik kunnen winnen als ik driehonderd meter voor de finish mijn sprint had ingezet", zei hij bij Cyclsm Actu.

Cosnefroy niet tevreden over Vansevenant

Al was Cosnefroy ook niet helemaal tevreden met de samenwerking in de groep in de Amstel Gold Race. "Er waren renners die niet mee werkten, maar dat heb je altijd." Al wees Cosnefroy vooral naar Mauri Vansevenant.

"Ik heb Mauri meerdere keren gevraagd om over te nemen, maar hij heeft geen enkele keer op kop gereden. Zo gaat dat nu eenmaal", stelde Cosnefroy nog. "Ik denk dat het gewoon zijn manier van koersen is", besloot Cosnefroy nog.