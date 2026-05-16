Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Een Belgische renner rond wie het vrij stil was heeft nog eens van zich laten horen. Met slecht nieuws, helaas. Harm Vanhoucke moet herstellen van een blessure.

De 28-jarige Vanhoucke is momentel bezig aan zijn tweede seizoen bij Pinarello Q36.5 en deelt via zijn Instagrampagina een boodschap met de buitenwereld. "Na te herstellen van de zadelpijn waar ik vorig jaar last van had, kende ik een goede start van het seizoen in Oman en de UAE Tour. Kort daarna gingen we door een moeilijke periode."

De oorzaak hiervoor ligt in de privésfeer: er werd een diagnose gesteld voor een ziekte bij zijn dochtertje. "Het vergde tijd om alles in zijn perspectief te plaatsen. Na een hoogtestage had ik opnieuw een zeer goede conditie en was ik klaar om te strijden voor goede uitslagen." Vanhoucke was van plan om dat te doen in de Ronde van Hongarije.

Vanhoucke strijdvaardig ondanks schouderblessure

"Jammer genoeg ben ik tijdens de eerste etappe van de Ronde van Hongarije twee keer zwaar gevallen. Ik houd er veel schaafwonden en een schouderblessure aan over. Maar tegenslagen maken deel uit van de reis en ik zal sterker terugkomen", belooft Vanhoucke. Zijn strijdvaardigheid is hij dus niet verloren en die moet hem er weer bovenop helpen."

Eerdere moeilijke momenten in de carrière van Vanhoucke speelden zich vooral af in de Giro, nadat hij ten val kwam of last had van een ziekte. Wat dat betreft krijgt de Belg momenteel misschien wel met zijn zwaarste uitdaging te maken, vooral omdat de opeenvolging er is van een moeilijke mentale periode en een fysiek probleem.





Potentieel moet er nog uitkomen bij Vanhoucke

Vanhoucke stond vroeger bekend als een groot klimtalent, maar het potentieel is er nog niet helemaal uitgekomen. Na vele jaren bij Lotto en een kort intermezzo bij dsm-firmenich vertrok Vanhoucke eind 2024 naar de ploeg van Pidcock. Nu komt het aan om te herstellen en dan zijn loopbaan weer te herlanceren.