Kevin Vanbuggenhout
Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit
Patrick Lefevere maakt zich druk. Hij merkt een gebrek aan verandering in het wielrennen, waardoor de veiligheid van de renners in gevaar komt. De Giro-organisatie is niet zonder schuld, maar dat is niet het enige probleem.

De Giro van 2026 wordt gekruid door vele valpartijen, met soms ernstige gevolgen. Het is allemaal geen toeval volgens Patrick Lefevere. In zijn column bij Het Nieuwsblad geeft hij toe dat het op zijn heupen werkt. Naar eigen zeggen heeft hij tijdens de Giro al een paar keer geroepen 'dat ze het nooit leren'. Daarmee viseert hij de organisatie.

Lefevere wijst naar de dranghekken met pootjes in finales van sommige etappes, de putten in het wegdek en natuurlijk de controversiële laatste bocht in Napels. Het kan als pech beschouwd worden als het begint te regenen, maar Lefevere meent dat aan al de rest wel iets gedaan kan worden. Hij noemt het 'eeuwige Italiaanse nalatigheid'.

Weinig optimisme over SafeR bij Lefevere

Maatregelen van de UCI om het wielrennen veiliger te maken acht hij onvoldoende. Hij noemt ze zelfs 'nonsens'. Er bestaan ook andere initiatieven, zoals veiligheidsorganisatie SafeR. Richard Plugge, de CEO van Visma-Lease a Bike, riep dit mee in het leven en ook Patrick Lefevere schaarde zich hierachter. Inmiddels is er nog weinig optimisme.

Ook Plugge heeft zich al kritisch uitgelaten over de werking van SafeR en ook Lefevere is er nu niet positief meer over. Hij schetst het feit dat SafeR werkt met een consensusmodel waarbij alle belanghebbenden een stem hebben. Het resultaat is volgens Lefevere dat er de facto niets gebeurt. Het resultaat zien we in de koers, dixit Lefevere.

Lefevere ergert zich aan consensusmodel


SafeR is niet geworden wat Plugge en Lefevere ervan verwacht hadden. Plugge heeft eerder verklaard dat aanvankelijk de bedoeling was dat SafeR een onafhankelijke instantie zou zijn en dat het inmiddels daadkracht verloor. Lefevere uitte ook al zijn zorgen over de compromissen en herhaalt die kritiek nu opnieuw.

