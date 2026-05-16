Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Op basis van wat we in het rondewerk zagen in 2026 hoeft Remco Evenepoel niet veel hoop te koesteren op het Tour-podium. Het zou wel helpen als een van zijn belangrijkste tegenstanders minder sterk is dan die oogt.

Zou dat het geval kunnen zijn bij Jonas Vingegaard? Die won vrijdag in de Giro na een aankomst boven op Blockhaus en heeft schijnbaar alles in handen om binnen twee weken de eindzege te pakken. Mogelijk was zijn prestatie op de Blockhaus toch niet zo indrukwekkend. Zijn cijfers tijdens die inspanning wijzen namelijk in die richting.

Een X-account heeft de cijfers van Vingegaard tijdens de beklimming van de Blockhaus op een rijtje gezet. Zo zou de klassementsman van Visma-Lease a Bike 6,35 watt per kilogram geduwd hebben. Dat is niet eens zoveel meer dan de 6 watt per kilogram van Bernal, die al heel vroeg moest lossen. "Niet geweldig, eerlijk gezegd", wordt geoordeeld.

#GirodItalia, Stage 7

🇩🇰 JONAS VINGEGAARD



Blockhaus (12,80km; 8,59%; 1099m)



37'17min

20,60km/h

1769 VAM

6,35ᵉw/kg

629 aSLP

CLIMBING RECORD



Not that great, to be honest. — ً (@Na1chaca) May 15, 2026

Daar is uiteraard reactie op gekomen op het social mediaplatform. De gebruiker Møller ziet ook weinig positiefs voor Vingegaard. "Jonas wint, maar we hebben in 2026 nog steeds geen klimprestaties gezien die tonen dat hij de strijd kan aangaan met Pogi en Seixas." Het wieleraccount Mihai Simion wijst er op dat het een lange rit was. "Zes uur in het zadel, dat helpt ook niet."

Chrissi wil nog geen conclusies trekken. "In 2024 had Pogacar ook niet de beste prestaties in de Giro, is het niet?" Een zekere Alex ziet nog een belangrijke factor. "De wind zal ook niet geholpen hebben." Met het oog op de Tour is het vooral de vraag of Vingegaard even sterk, nog sterker of minder sterk voor de dag zal komen dan in het verleden.



Tour-podium uit 2024 hoogtepunt voor Evenepoel

Een minder sterke Vingegaard zou een opsteker zijn voor de kansen van Evenepoel. Die zal in de eerste plaats zelf een zo goed mogelijk niveau moeten halen. Zijn derde plek in de Tour van 2024 en zijn eindzege in de Vuelta van 2022 blijven hoogtepunten. In 2024 werd Evenepoel overigens ook tweede in Parijs-Nice.