Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

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Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) reed een ijzersterke Ronde van Wallonië. Het leverde de Nieuw-Zeelander twee ritzeges en het eindklassement op. Achteraf was hij uiteraard dolblij. Hij sprak zelfs over de "grootste overwinning" uit zijn carrière.