Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Koers LIVE: WK 2028 krijgt nieuwe datum

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Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) reed een ijzersterke Ronde van Wallonië. Het leverde de Nieuw-Zeelander twee ritzeges en het eindklassement op. Achteraf was hij uiteraard dolblij. Hij sprak zelfs over de "grootste overwinning" uit zijn carrière.

Aernout Van Lindt

WK in Abu Dhabi krijgt nieuwe datum

In een persbericht van de UCI laat het Management Comité weten dat het WK van 2028 later in het seizoen plaatsvindt. Aanvankelijk was er al voor gekozen om het WK in dat seizoen drie weken later te organiseren dan normaal, omwille van de weersomstandigheden.

Nu is beslist dat het WK 2028 in Abu Dhabi nog later zal plaats vinden en wel van 22 tot en met 29 oktober. Normaal gesproken gaat het WK op die manier ook meteen de allerlaatste koers van het seizoen worden. Voor de sprinters een uitgelezen kans om het einde van het seizoen op te luisteren met een unieke regenboogtrui?

Aernout Van Lindt

Heistse Pijl is prooi voor Brit

De Heylen Vastgoed Heistse Pijl van 2026 heeft zoals verwacht opnieuw een festival voor de sprinters opgeleverd. De hele koers waren er wel wat uitvallen links en rechts, maar de kloof werd dichtgereden in het slot van de koers. Noah Hobbs hield daarin uiteindelijk Soren Waerenskjold af.

Milan Fretin werd beste Belg op de derde plaats. "Ik wil de ploeg echt bedanken. Ze hebben echt hun best gedaan. We werden een beetje ingesloten. Er zaten veel sprinters vooraan en er werd veel naar elkaar gekeken. In de sprint ging iedereen van links naar rechts en ik kon er niet echt uitkomen, dus ik mag nog blij zijn met een derde plaats."

Aernout Van Lindt

Knappe zege voor jonge Belg in de Alpen

In de 31e La Classique des Alpes Juniors hebben we opnieuw een pittige wedstrijd gezien tussen Ruy-Montceau en La Bridoire. De koers voor junioren is niet meteen een race die we altijd en overal volgen, maar dit jaar hebben we een reden om het met u te delen.

Er is namelijk een Belgische winnaar uit de bus gekomen. Seff Van Kerckhove reed alles en iedereen naar huis. Aan de streep had hij anderhalve minuut voorsprong op Soen La Pann, een groot Frans talent. Van Kerckhove werd dit jaar Belgisch kampioen bij de junioren tegen de klok en won al diverse koersen in Spanje en Frankrijk. 

Aernout Van Lindt

Vollering wint de rit, Van der Breggen op weg naar eindklasement

In de Giro werd de koninginnerit zoals hieronder omschreven plots ferm ingekort door de sneeuw en ijs op de top van de Finestre. Daardoor kregen we een aankomst op 28 kilometer van de oorspronkelijk voorziene aankomst.

De toppers reden volle gas en dat leverde uiteindelijk ook een strijd tussen de titanen op. Demi Vollering deed er alles aan om Anna Van der Breggen te lossen op de klim, na voorbereidend werk van het team bovendien. Dat zou niet lukken, maar in de slotkilometer lukte het wel om de ritzege te pakken voor Holmgren en Niedermaier. Van Der Breggen blijft stevig leider in het klassement.

Aernout Van Lindt

Rit in Giro voor vrouwen enorm onthoofd

De koninginnerit in de Giro d'Italia voor vrouwen krijgt plots een heel andere wending. De slotklim is helemaal geschrapt en de laatste kilometer van de voorlaatste klim ook. Daardoor is de finish plots op zo'n 28 kilometer van de streep.

Er zou een pak ijs op de top van de klim zijn losgekomen, waardoor het niet veilig genoeg is om te finishen en over de top te gaan. Het is gek dat de beslissing is gevallen op een halfuur voor de koers er zou passeren. Ongetwijfeld zal er nog veel over te doen zijn achteraf, want het is ook in de strijd om de roze trui van doorslaggevend belang.

Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) reed een ijzersterke Ronde van Wallonië. Het leverde de Nieuw-Zeelander twee ritzeges en het eindklassement op. Achteraf was hij uiteraard dolblij. Hij sprak zelfs over de "grootste overwinning" uit zijn carrière.

Voor de Ronde van Wallonië had Oliver de Gravel and Tar Classic (2023) en een rit in de Tour de Beauce (2025) gewonnen. Maar zijn overwinningen onder de taalgrens zijn toch van een ander kaliber. Oliver stak de eerste en de slotrit op zak. Hij eindigde ook vierde in de openingsrit en derde in de vierde rit.

Een beresterke Oliver

Kortom: de Nieuw-Zeelander reed een beresterke rittenkoers. Als beloning mocht hij de leiderstrui (en de puntentrui) meenemen naar huis. "Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière", vertelde hij na de slotrit, geciteerd door Het Nieuwsblad. In zijn hoofd had hij al een rekensommetje gemaakt.

"Ik wist dat ik alleen de laatste etappe hoefde te winnen om het algemeen klassement te winnen", klonk het. "Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee. Deze race was erg zwaar, ik heb het dag per dag aangepakt.

Contract tot eind 2027

"Mijn overwinning op woensdag gaf me zelfvertrouwen. En ik heb bovendien de vijfde en zwaarste etappe gewonnen!", vertelde hij enthousiast.

Oliver rijdt momenteel voor het Amerikaanse team Modern Adventure Pro Cycling. Daar heeft hij nog een contract tot eind volgend jaar. De 29-jarige renner hoopt in die periode ongetwijfeld op hetzelfde elan door te gaan. De volgende koers van Oliver is normaal gezien de Ronde van Slovenië. Die rittenkoers start op 17 juni.

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