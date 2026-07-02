Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"

Het zal wennen zijn om Wout van Aert niet in actie te zien tijdens de Tour de France. We zijn eraan gewend hem daar te zien schitteren. Een ploegdokter kan mogelijk uitgebreid uitleggen waarom deelname na zijn val zo moeilijk werd.

Daarom ging bici.PRO te rade bij Carlo Guardascione, ploegarts van Jayco AlUla. Op basis van de informatie waarover hij beschikt, beoordeelt de arts de blessure van Van Aert en diens afmelding voor de Tour. Over de ernst van de situatie bestaat geen twijfel. "Uitgaande van het voorbeeld van Van Aert kunnen we zeggen dat het een ernstige blessure was."

"Het was niet de typische blessure die je krijgt als je op een fiets valt", voegt Guardascione daaraan toe. "De meest voorkomende wond die we tegenkomen na valpartijen is een oppervlakkige schaafwond, waarbij de eerste en tweede huidlaag beschadigd raken. De lichaamsdelen die het vaakst worden getroffen, zijn de heup, knie, elleboog en schouder."

Ploegentijdrit kwam ongelegen voor Van Aert

Bij Van Aert was het een elleboogblessure. Bij weefselblootstelling neemt infectierisico toe en dan moet de wonde in het ziekenhuis schoongemaakt worden. "De tijdrit heeft hem zeker niet geholpen, want door de aerodynamische houding ontstaat er druk en wrijving rond de elleboog en bestaat het risico dat de situatie verergert."

Guardascione denkt dus dat de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de elleboog extra kan hebben belast. Van Aert reed die ploegentijdrit twee dagen vóór zijn overwinning in de vijfde etappe. Dit is dus wel een theorie die steek kan houden. Opvallend genoeg sprintte Van Aert twee dagen later ook wel naar de overwinning.

Van Aert behaalde zijn twee zeges op Franse bodem

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Dat is voorlopig zijn laatste zege van het seizoen. Eerder in 2026 won hij Parijs-Roubaix en de gravelwedstrijd Marly Grav Race. De ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes was daarmee zijn tweede overwinning van het jaar in een wegwedstrijd en zijn derde zege wanneer ook de gravelwedstrijd wordt meegeteld.