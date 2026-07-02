Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het zal wennen zijn om Wout van Aert niet in actie te zien tijdens de Tour de France. We zijn eraan gewend hem daar te zien schitteren. Een ploegdokter kan mogelijk uitgebreid uitleggen waarom deelname na zijn val zo moeilijk werd.

Daarom ging bici.PRO te rade bij Carlo Guardascione, ploegarts van Jayco AlUla. Op basis van de informatie waarover hij beschikt, beoordeelt de arts de blessure van Van Aert en diens afmelding voor de Tour. Over de ernst van de situatie bestaat geen twijfel. "Uitgaande van het voorbeeld van Van Aert kunnen we zeggen dat het een ernstige blessure was."

"Het was niet de typische blessure die je krijgt als je op een fiets valt", voegt Guardascione daaraan toe. "De meest voorkomende wond die we tegenkomen na valpartijen is een oppervlakkige schaafwond, waarbij de eerste en tweede huidlaag beschadigd raken. De lichaamsdelen die het vaakst worden getroffen, zijn de heup, knie, elleboog en schouder."

Ploegentijdrit kwam ongelegen voor Van Aert

Bij Van Aert was het een elleboogblessure. Bij weefselblootstelling neemt infectierisico toe en dan moet de wonde in het ziekenhuis schoongemaakt worden. "De tijdrit heeft hem zeker niet geholpen, want door de aerodynamische houding ontstaat er druk en wrijving rond de elleboog en bestaat het risico dat de situatie verergert."

Guardascione denkt dus dat de ploegentijdrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de elleboog extra kan hebben belast. Van Aert reed die ploegentijdrit twee dagen vóór zijn overwinning in de vijfde etappe. Dit is dus wel een theorie die steek kan houden. Opvallend genoeg sprintte Van Aert twee dagen later ook wel naar de overwinning.

Van Aert behaalde zijn twee zeges op Franse bodem

Lees ook... Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert
Dat is voorlopig zijn laatste zege van het seizoen. Eerder in 2026 won hij Parijs-Roubaix en de gravelwedstrijd Marly Grav Race. De ritzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes was daarmee zijn tweede overwinning van het jaar in een wegwedstrijd en zijn derde zege wanneer ook de gravelwedstrijd wordt meegeteld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

20:10
Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

14:50
🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

18:50
Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

07:50
Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

15:50
Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

12:20
Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

13:50
🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

13:20
Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

11:20
Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

08:20
Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

10:20
📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini Naast de fiets

📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini

09:20
Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

07:20
Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

07:00
Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

01/07
📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

01/07
Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

01/07
Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

01/07
Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

01/07
UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

01/07
Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

01/07
Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

01/07
Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

01/07
Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

01/07
Cofidis haalt Belgische kopman binnen

Cofidis haalt Belgische kopman binnen

01/07
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

01/07
Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren! Analyse

Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren!

01/07
"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

01/07
Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp Naast de fiets

Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp

01/07
KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

01/07
Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

01/07
In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

01/07
Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

01/07
Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen

30/06
Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

30/06
Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

30/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Eddy Merckx Jasper Philipsen Adrie Van Der Poel Tejay Van Garderen Lotte Kopecky Sylvain Moniquet Bojan Ropret Aike Visbeek Ine Beyen Gianni Vermeersch Sandrine Tas Tom Dumoulin Johan Bruyneel Patrick Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved