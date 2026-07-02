Naast de fiets 📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini
Foto: © photonews

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De Tourstart komt snel dichterbij, maar Mathieu van der Poel verliest zijn passie voor snelle auto's niet uit het oog. Wie weet helpt die afleiding hem om ontspannen aan de Grand Départ te verschijnen.

Op slechts enkele dagen van de start van de Tour de France mag je verwachten dat alle renners voor wie de wedstrijd een belangrijk doel is, volledig gefocust zijn. Van der Poel hoort daar uiteraard bij. Tegelijkertijd kan het geen kwaad om af en toe wat afleiding te zoeken, bijvoorbeeld door te kijken naar de nieuwste versie van een snelle Lamborghini.

Lamborghini Antwerp heeft op Instagram informatie gedeeld over het nieuwste model van het luxemerk. "De Super SUV bereikt een nieuwe piek. We introduceren de Lamborghini Urus SE Performante: de krachtigste en snelste Urus ooit gebouwd." Vervolgens worden er allerlei cijfers genoemd. Die zijn niet alleen in de wielersport belangrijk.

Cijfers spreken boekdelen zoals in wielersport

De Urus SE Performante kan bijvoorbeeld in slechts 3,3 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur accelereren. "Hij brengt de pure prestaties van Lamborghini naar de veelzijdigheid van het dagelijks leven. Welkom bij de volgende evolutie van de Super SUV." Deze auto zou zeker niet misstaan in het wagenpark van Mathieu van der Poel.

Dat denkt Van der Poel waarschijnlijk zelf ook. Hij heeft via zijn Instagram Stories alvast een afbeelding van de nieuwe gele Lamborghini gedeeld. Het is uiteraard geen toeval dat Van der Poel een bericht van Lamborghini Antwerp deelt. Hij is ambassadeur van het merk en maakte al vaker met een Lamborghini de verplaatsing naar een veldrit.

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Dit moet Van der Poel bevallen

Van der Poel omschreef de Urus eerder als de perfecte auto voor hem, omdat het snelheid en prestaties combineert met voldoende ruimte voor zijn fiets. Toch kan het volgens Lamborghini altijd beter en sneller. De nieuwe Urus SE Performante vormt daarvan het bewijs en zal zeker ook bij Van der Poel in de smaak vallen.

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