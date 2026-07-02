Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"
Foto: © photonews

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Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn schijnbaar altijd wel overeengekomen. De vrouw van Vingegaard had het in het verleden minder begrepen op Van Aert. Dat is nog niet iedereen vergeten.

In de podcast Live Slow Ride Fast halen ze in de aflevering Villa Tour de afwezigheid van Van Aert aan in de komende Tour de France. Laurens ten Dam verwacht dat Visma-Lease a Bike hem zal missen. "Dat is wel een aderlating hoor. Puur qua vermogens en hij zorgt ook altijd voor rust. Langs de andere kant zijn er altijd een paar ritten die hij voor zichzelf rijdt."

Ten Dam suggereert dat dit ook onrust kan geven, wat bij Thomas Dekker vervolgens een belletje doet rinkelen. "Trine Hansen vond natuurlijk ook wel wat van Wout. Het is een beetje een ondankbaar vrouwtje, alias de manager." Trine is inderdaad zowel de echtgenote als de manager van Vingegaard. "Het blijft allemaal lekker in de familie."

Was Vingegaard het oneens met zijn vrouw?

Dekker is niet vergeten dat Hansen van mening was dat Visma-Lease a Bike alleen aan een potentiële eindzege van Vingegaard mocht denken. "Die vond er ook wel wat van dat Wout af en toe zijn kans mocht gaan. Ik denk dat Jonas het daar niet mee eens was, want ik denk dat Jonas wel een goeie Wout bij zich had willen hebben", aldus Dekker.

Het zou wel kunnen dat Visma-Lease a Bike voor de gelegenheid dit jaar alleen focust op de eindzege van Vingegaard, aangezien Van Aert toch niet mee kan doen. Dat zou Trine Hansen en heel Denemarken dan weer tevreden kunnen stemmen. Zo kunnen we ook zien of dit dan tot een ander resultaat leidt. 

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