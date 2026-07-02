Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

Wout van Aert heeft nog eens van zich laten horen. Hij heeft heel goed nieuws, want zijn herstelperiode lijkt naar behoren te verlopen.

Dat is wat hij uitdrukkelijk heeft vermeld op Strava na een van zijn fietstochten. "Het herstel gaat goed. De bergen komen eraan", schreef Van Aert dinsdag bij een fietsrit van ruim drie uur langs het Albertkanaal. Van Aert heeft ook in vier segmenten een persoonlijk record neergezet, onder meer aan het Zennegat in het Antwerpse dorp Heffen.

Als Van Aert zelf zo onderstreept dat het herstel goed gaat, is dat wel héél positief. De lengte van deze fietsrit spreekt ook voor zich. Het is ondertussen meer dan terug op de fiets zitten wat Van Aert inmiddels doet. We kunnen opnieuw echt spreken van trainingen en dit na zijn afzeggingen voor het BK wielrennen en de Tour de France.

Vuelta nog op programma van Van Aert

Wat hij bedoelde met die bergen, was niet helemaal duidelijk. Trekt Van Aert op hoogtestage om de Vuelta voor te bereiden? Die grote ronde staat sowieso nog op zijn programma in de aanloop naar het WK. Zo ver moeten we het misschien nog niet zoeken. Gisteren is Van Aert immers ook opnieuw gaan trainen en dat verduidelijkt een en ander.

Het is opnieuw een training van drie uur geworden. Qua afstand en tijd op de fiets probeert hij dus weer een constante in zijn trainingen te krijgen. Zijn fietstocht bracht hem onder meer langs het Limburgse Beringen. Deze keer zaten er in drie segmenten persoonlijke records in. Van Aert schreef er weer iets bij dat naar die bergen verwees.

Wellicht nog geen echte bergen voor Van Aert

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"Als kind dacht ik in de put van Boirs dat ik in de bergen zat", aldus Van Aert. Hij trekt misschien dus nog niet meteen het hooggebergte in, maar er zijn absoluut positieve signalen wat zijn herstel betreft. Laat ons dus vooral onthouden dat die vervelende elleboogblessure goed aan het genezen is.