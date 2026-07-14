TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

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De tweede week van de Tour de France opent meteen met een knal. Er zal stevig moeten worden geklommen in het Centraal Massief in een rit met bijna 4000 hoogtemeters. Deelt Tadej Pogacar de concurrentie een nieuwe klap toe?