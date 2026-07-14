TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord
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De tweede week van de Tour de France opent meteen met een knal. Er zal stevig moeten worden geklommen in het Centraal Massief in een rit met bijna 4000 hoogtemeters. Deelt Tadej Pogacar de concurrentie een nieuwe klap toe?

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

Er stond geen maat op Tadej Pogacar. De kloploper in het algemene klassement pakt zijn derde ritzege van deze Tour en breidt zijn voorsprong nog wat uit.

Evenepoel herleefde in het slot en sprintte knap naar de tweede plaats op 32 seconden van Pogacar. Seixas werd derde op 34 seconden en Lipowitz vierde in dezelfde tijd. Vingegaard kreeg 44 seconden aangesmeerd en volgt nu op meer dan drie minuten in het algemene klassement. 

Evenepoel pakt bijna een minuut op Isaac del Toro en schuift op naar de derde plaats in het klassement. Hij heeft nu een achterstand van 4 minuten en 6 seconden op Pogacar.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Pogacar stoomt door, Evenepoel krijgt het moeilijk

Pogacar stoomt door en lijkt op weg naar de ritzege. De gele trui moet enkel de Col de Font de Cère nog zien te overleven. Dat is een beklimming van derde categorie van 3,1 kilometer aan 5,8%. 

Achter Pogacar vinden we een groepje met onder meer Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel rijdt daar kort achter, maar verliest terrein.

Pogacar heeft ondertussen de kaap gerond van de vier kilometer en heeft een voorsprong van 32 seconden op de eerste achtervolgers. Hij lijkt zegezeker, maar hoeveel (extra) tijd smeert hij zijn concurrenten nog aan?

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Pogacar valt aan op de Col du Pertus!

Een kilometer voor de top van de Col du Pertus valt Tadej Pogacar aan. De gele trui knalt met een verschroeiende versnelling weg van zijn concurrenten en slaat meteen een mooie kloof. Hij reed in no time ook naar Richard Carapaz. Wat een demonstratie van de leider in het algemene klassement.

Met iets minder dan 15 kilometer voor de boeg heeft Pogacar een bonus van 19 seconden op eerste achtervolger Jonas Vingegaard.

Het veld is nu volledig uit elkaar geslagen door de wild tekeergaande gele trui. Pogacar ruikt zijn derde etappezege van deze Tour.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Carapaz trekt op avontuur, enkele grote namen tegen de vlakte

Romo heeft het lang volgehouden, maar is dan toch gegrepen. Richard Carapaz viel vrijwel meteen daarna aan en pakte meteen een aanzienlijke voorsprong.

De koers werd daarna opgeschud door een valpartij van onder meer Tim Pidcock en Matteo Jorgen in de afdaling van de Puy Mary.  "Een spekgladde afdaling, heel gevaarlijk", beschreef Maarten Vangramberen het tijdens de live-uitzending.

Carapaz blijft ondertussen gas geven en heeft met nog 20 kilometer te gaan 1 minuut voorsprong op het sterk uitgedunde peloton. Mag de Ecuadoriaan dromen van de ritzege? Het zou niet de eerste straffe stoot zijn die hij uithaalt.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Romo houdt vol, wanneer ontploft de koers?

Romo is nog altijd de eenzame leider in rit 10 van de Tour de France. De renner van Movistar uit de Spaanse stad Albacete heeft met nog 47 kilometer te gaan een bonus van 40 seconden op het peloton. Hij rondde zonet de top van de Côte de Murat.

De klassementsmannen houden zich voorlopig koest. Zij sparen de krachten voor het pittige slot van deze etappe. Onder meer de Puy Mary-Pas de Peyrol (7,8 km aan 6%) en de Col de Pertus (4,4 km aan 8,5%) staan nog op het programma. UAE Team Emirates controleert momenteel in het peloton.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: grote kopgroep valt uiteen, geen Van der Poel meer

De grote kopgroep is niet meer. Hij is helemaal verbrokkeld. Javier Romo (Movistar) rijdt op 69 kilometer van de streep voorop en heeft 48 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers, met daarin onder meer onze landgenoten Louis Vervaeke en Ramses Debruyne.

Het peloton volgt op 1 minuut en 23 seconden van de eenzame leider. Met het klimwerk dat nog moet komen, kunnen we besluiten dat de winnaar niet vooraan rijdt.

Wanneer zetten de grote kanonnen de turbo aan? We zijn bezig met de tweede klim van de dag. Daarna staan er nog vijf op het programma, waaronder twee cols van eerste categorie.

Lorenz Lomme

TDF LIVE: grote kopgroep met Van der Poel rijdt weg

We kregen een chaotische openingsfase te zien vandaag. Die werd getekend door een scheur in het peloton. Remco Evenepoel leek in de eerste groep te zitten, maar Tadej Pogacar besefte het gevaar en knalde zelf het gaatje dicht. Alles troepte daarna opnieuw samen.

Mads Pedersen graaide vervolgens de volle buit weg in de tussensprint. Hij pakte 25 punten. Kanter pakt er 20, Girmay 16 en Philipsen 14.

Niet veel later ontstond een grote kopgroep van 31 aanvallers, met onder meer Ben Healy, Marc Hirsch, Mathieu van der Poel en Valentin Paret-Peintre. Die laatste toont zich actief in de strijd om de bollen en pakte twee punten op de Côte de Pailherols. De vlucht is ondertussen al wat gekrompen na het afhaken van Haller, Velasco, Frigo en Martin.

Er waren ook enkele valpartijen te melden. Onder meer Lennert Van Eetvelt ging tegen de vlakte.

 

Lorenz Lomme

TDF LIVE: Remco Evenepoel onthult zijn plannen voor rit 10

De tiende etappe van de Tour de France kondigt zich aan als een zware dag. Dat beseft ook Remco Evenepoel, medekopman van Red Bull-BORA-hansgrohe. Toch wil hij iets proberen.

"Het is een finale die ik goed ken, met niet de langste maar wel lastige klimmetjes in de finale", vertelde hij voor de start aan VTM Nieuws. "Als de benen er zijn en de situatie er zich toe leent, wil ik zeker iets proberen."

"Sowieso wordt het een belangrijke dag voor het klassement. Op papier is dit de tweede zware rit in de Tour. Het is werken geblazen na de rustdag. (lacht)" Evenepoel is momenteel vierde in de stand op 3 minuten en 30 seconden van leider Tadej Pogacar.

 

De tweede week van de Tour de France opent meteen met een knal. Er zal stevig moeten worden geklommen in het Centraal Massief in een rit met bijna 4000 hoogtemeters. Deelt Tadej Pogacar de concurrentie een nieuwe klap toe?

De tiende rit van de Tour de France loopt van Aurillac naar Le Lioran over 166,6 kilometer en 3800 hoogtemeters. In totaal staan er zeven gecategoriseerde beklimmingen op het programma: vier van derde categorie, één van tweede en twee van eerste.

Puy Mary-Pas de Peyrol en Col de Pertus

Na een vroege tussensprint volgt na iets meer dan een derde van de koers de Côte de Pailherols (3 km aan 7,2%). Daarna volgen de beklimmingen zich in sneltempo op.

De renners moeten aan de bak op achtereenvolgens de Col de la Griffoul (5,9 km aan 6,7%), de Col de Prat de Bouc (3,1 km aan 6,5%) en de Côte de Murat (5,2 km aan 5,3%).

Daarna begint het zwaardere werk op de Puy Mary-Pas de Peyrol (7,8 km aan 6%) en de Col de Pertus (4,4 km aan 8,5%), twee beklimmingen van eerste categorie. De finish ligt kort na de top van de Col de Font-de-Cère (3,1 km aan 5,8%) op exact dezelfde plaats als in de Tour van 2024.

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Vingegaard, Pogacar en Evenepoel

Jonas Vingegaard was toen de sterkste na een spectaculaire ommekeer. Tadej Pogacar leek toen last te hebben van een hongerklop, iets dat de Sloveen dit jaar te allen koste wil vermijden. We kijken verder uit naar Remco Evenepoel in de strijd om het podium. De aankomst op deze 14 juli wordt verwacht omstreeks 17.02 uur.

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