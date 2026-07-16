Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Ooit al willen feesten met Wout van Aert in Ibiza? Het is realistischer dan je zou kunnen denken. Van Aert gaat immers in oktober samen met Johan Museeuw deelnemen aan het Joyride Festival in Ibiza.

Van Aert heeft via zijn Instagram Stories een filmpje gedeeld van Marianne Vos en LeBlancq, het reisbureau dat het Joyride Festival organiseert. Marianne Vos kondigt in het filmpje haar deelname aan en meteen komen we ook te weten dat Van Aert zelf ook van de partij zal zijn. Bovendien krijgt hij ook mooie woorden te horen.

''Ik doe mee aan het Joyride Festival in Ibiza van 15 tot en met 18 oktober, samen met Wout ven Aert, mijn favoriete ploegmaat bij Visma-Lease a Bike'', zegt Vos. Heel mooi dat een legende uit het vrouwenwielrennen Van Aert haar favoriete ploegmaat noemt. Wat zullen de andere renners en rensters daarvan zeggen? Zorgen voor later, denkt Vos wellicht.

Van Aert doet mee aan viering van vrolijk leven

Maar wat is dat Joyride Festival nu echt? Op de officiële site van LeBlancq wordt het omschreven als een lang weekend van hedonisme, waarin vrolijk leven voorop wordt gesteld. ''Het Joyride Festival is de grootste viering van wielrennen, wellness, eten en muziek op de planeet'', klinkt het. Deze vier zaken staan dus vier dagen lang centraal.

Wat het fietsen betreft worden er routes van 50 kilometer tot 160 kilometer uitgetekend. Wout van Aert wordt ook bevestigd als een van de wielertalenten die in oktober in Ibiza present zal tekenen. Een andere naam die ons natuurlijk bekend voorkomt is die van voormalig wielrenner Johan Museeuw. Ook Marcel Kittel zal hen vervoegen.

Joyride is drie weken na WK wielrennen


Van Aert kan voor dit evenement ook de tijd vrijmaken omdat het plaatsvindt na afloop van het wielerseizoen. Het WK op de weg, waar hij op zoek gaat naar zijn vijfde medaille, gaat immers door in het tweede deel van september. Tussen het wegseizoen en het veldritseizoen zoekt Van Aert de ontspanning op in Ibiza. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Johan Museeuw

Meer nieuws

📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

📷 Griezelig: wielrenner is na valpartij, operatie en opgave in Tour ... een deel van zijn duim kwijt

12:45
Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

11:45
UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

09:47
Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

Met Mads Pedersen doet absolute wielertopper verrassende aankondiging over zijn wielerpensioen

09:20
De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

De Cauwer razend, Bakelants en Planckaert zeggen hetzelfde: ''Ze kennen verschil niet tussen koe of paard''

08:25
Christoph Roodhooft prijst wedstrijdjury na terugdraaien declassering: ''Het was zo makkelijk geweest''

Christoph Roodhooft prijst wedstrijdjury na terugdraaien declassering: ''Het was zo makkelijk geweest''

07:55
Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

Philipsen viel uit de lucht na bizarre declassering en verdedigt sprintgedrag: ''Het was ontgoochelend''

07:20
Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

Adrie van der Poel is onder de indruk van Remco Evenepoel: "Een moeilijk moment, maar ..."

07:00
Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

Tim Merlier klapt uit de biecht over ploegmaats: "Ik voel me dan een beetje schuldig"

20:00
'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

'Visma-Lease a Bike zit met grote kopzorgen voor de rest van de Tour'

19:00
TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

TDF LIVE: Jasper Philipsen pijnlijk gedeclasseerd na derde plaats, maar beslissing wordt teruggedraaid

18:04
Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

Franse miserie in de Tour, maar: "Ik heb goed gelachen met Remco Evenepoel"

18:00
'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

'Mathieu van der Poel maakte zich boos in Tour de France'

17:00
Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

Tadej Pogacar en rivalen doen felle oproep aan de fans: "Het is dóm"

16:00
Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts Naast de fiets

Van Aert is wél mee en deelt plotse humoristisch bedoelde uitspraak van Campenaerts

15/07
Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

Jan Bakelants schetst groot gevaar voor UAE en Pogacar: "Als je te hebberig wordt ..."

15:15
Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

Tourbaas Christian Prudhomme reageert na hotelklachten en veegt één voorstel al zeker van tafel

14:30
Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel Naast de fiets

Daar houdt ze enorm van: echtgenote Oumi looft dit aspect aan Remco Evenepoel

13:20
De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

De Cauwer waarschuwt Remco voor gebrek aan excuses en ex-renner reageert op zijn oproep aan België

15/07
Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

Lodewyck oordeelt na conflict over samenwerking Evenepoel-Lipowitz: ''Vingegaard krijgt moeilijk moment''

15/07
Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

Adrie van der Poel doet onthutsende omstandigheden uit de doeken: ''Kakkerlakken, schimmel onder het bed''

15/07
Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

Alleenheerser Pogacar uitgefloten en geeft met dank aan groot voorbeeld boeroepers lik op stuk

15/07
Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

Plots werkt Van der Poel voor Belgische revelatie Debruyne en die heeft ook wat te zeggen over val van Pidcock

15/07
Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

Evenepoel heeft boodschap voor Belgische criticasters en sneert naar twee klassementsmannen

15/07
'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

'Lotto-Intermarché wil uitpakken met drie transfers, Belgische topper genoemd'

15/07
Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo"

14/07
1
'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

'Tadej Pogacar verrast en rijdt de Vuelta in 2026'

14/07
Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

Eddy Merckx mag uitkijken naar schitterend eerbetoon: "Volstrekt onvoorstelbaar in deze tijd"

14/07
TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

TDF LIVE: Pogacar pakt derde ritzege, Evenepoel met stevig slotakkoord

14/07
Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

Mathieu van der Poel onderstreept één ding over zwangerschap: "Dát is het belangrijkste"

14/07
Klaas Lodewijck zet Evenepoel en co op scherp: "Dat mag géén excuus zijn"

Klaas Lodewijck zet Evenepoel en co op scherp: "Dat mag géén excuus zijn"

14/07
Sarah De Bie moest ooit na horrorcrash Wout van Aert zelf in het ziekenhuis blijven: ''Stom hè'' Naast de fiets

Sarah De Bie moest ooit na horrorcrash Wout van Aert zelf in het ziekenhuis blijven: ''Stom hè''

14/07
Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

Christoph Roodhooft scherp voor Tour-organisatie: "Het was beneden alle peil"

14/07
Greg Van Avermaet openhartig over bijzonder carrièremoment: "Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend"

Greg Van Avermaet openhartig over bijzonder carrièremoment: "Zo mythisch, zo uniek, zo overweldigend"

14/07
🎥 Remco Evenepoel dolt met Florian Lipowitz: "Dan geef ik je gewoon een duw ..."

🎥 Remco Evenepoel dolt met Florian Lipowitz: "Dan geef ik je gewoon een duw ..."

14/07
Tim Wellens heeft duidelijke boodschap voor de concurrentie: "Zero f*cks given"

Tim Wellens heeft duidelijke boodschap voor de concurrentie: "Zero f*cks given"

14/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Lance Armstrong Jose De Cauwer Eddy Planckaert Tim Wellens Christoph Roodhooft Klaas Lodewyck Toon Aerts Laurens Ten Dam Chris Horner Adrie Van Der Poel Victor Campenaerts Bert De Backer

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Jonas Vingegaard doet schokkende bekentenis: "Ik hield het niet langer vol" Hankie Hankie over Tim Wellens krijgt stevige veeg uit de pan: "Een of andere klojo" Hankie Hankie over UAE en Pogacar zorgen voor groot onbegrip in peloton: "Dan weet je dat het om zeep is" Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved