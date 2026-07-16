Feesten met Wout in Ibiza? Van Aert gaat aan zijde van Museeuw deelnemen aan heel bijzonder evenement

Ooit al willen feesten met Wout van Aert in Ibiza? Het is realistischer dan je zou kunnen denken. Van Aert gaat immers in oktober samen met Johan Museeuw deelnemen aan het Joyride Festival in Ibiza.

Van Aert heeft via zijn Instagram Stories een filmpje gedeeld van Marianne Vos en LeBlancq, het reisbureau dat het Joyride Festival organiseert. Marianne Vos kondigt in het filmpje haar deelname aan en meteen komen we ook te weten dat Van Aert zelf ook van de partij zal zijn. Bovendien krijgt hij ook mooie woorden te horen.

''Ik doe mee aan het Joyride Festival in Ibiza van 15 tot en met 18 oktober, samen met Wout ven Aert, mijn favoriete ploegmaat bij Visma-Lease a Bike'', zegt Vos. Heel mooi dat een legende uit het vrouwenwielrennen Van Aert haar favoriete ploegmaat noemt. Wat zullen de andere renners en rensters daarvan zeggen? Zorgen voor later, denkt Vos wellicht.

Van Aert doet mee aan viering van vrolijk leven

Maar wat is dat Joyride Festival nu echt? Op de officiële site van LeBlancq wordt het omschreven als een lang weekend van hedonisme, waarin vrolijk leven voorop wordt gesteld. ''Het Joyride Festival is de grootste viering van wielrennen, wellness, eten en muziek op de planeet'', klinkt het. Deze vier zaken staan dus vier dagen lang centraal.

Wat het fietsen betreft worden er routes van 50 kilometer tot 160 kilometer uitgetekend. Wout van Aert wordt ook bevestigd als een van de wielertalenten die in oktober in Ibiza present zal tekenen. Een andere naam die ons natuurlijk bekend voorkomt is die van voormalig wielrenner Johan Museeuw. Ook Marcel Kittel zal hen vervoegen.

Joyride is drie weken na WK wielrennen



Van Aert kan voor dit evenement ook de tijd vrijmaken omdat het plaatsvindt na afloop van het wielerseizoen. Het WK op de weg, waar hij op zoek gaat naar zijn vijfde medaille, gaat immers door in het tweede deel van september. Tussen het wegseizoen en het veldritseizoen zoekt Van Aert de ontspanning op in Ibiza.