Vanthourenhout, Herygers en Boogerd zijn het grondig oneens: "Laf gekoerst van Evenepoel, valt me erg tegen"

Had Remco Evenepoel de twintigste Tourrit kunnen of misschien zelfs moeten winnen? Hierover lopen de meningen grondig uit elkaar. Dat hebben we kunnen merken aan de uitspraken van Sven Vanthourenhout, Paul Herygers en Michael Boogerd in de praatprogramma's van zaterdagavond.

In Vive le Vélo werd de vraag voorgelegd of Evenepoel sneller moest aanvallen. "Het is moeilijk om dat achteraf te zeggen", vindt Sven Vanthourenhout. "Er was een algemeen steekspel aan de gang tussen UAE en Decathlon. Op een bepaald moment was de kloof met de kopgroep vier-vijf minuten. In de finale evolueert de situatie dan."

Vanthourenhout denkt dus niet dat Evenepoel heel veel kwalijk genomen kan worden. "Decathlon had ook nog de jongens om iets te ondernemen. Remco volgde van wiel naar wiel en liet zich leiden door Pogacar en Del Toro. Pas in de finale kwam de situatie tot stand waarbij de ritzege toch nog kon voor Remco."

Vroegere aanval kon Evenepoel de zege schenken

"Ik denk dat ik er een ander idee over heb", liet Paul Herygers meteen uitschijnen dat hij van mening verschilde met Vanthourenhout. "Ik denk dat hij kon winnen", zei Herygers over Evenepoel. "Ik geloof dat hij eeuwige trouw toonde aan Pogacar. Als hij had gevraagd om te mogen vertrekken, had hij zeker de goedkeuring gekregen. Vijf kilometer eerder vertrekken was voldoende geweest."

In De Avondetappe bleek Michael Boogerd vooral met Herygers akkoord te gaan en de Nederlander drukte zich nog veel forser uit. "Evenepoel heeft mijn insziens te laat aangevallen. Ik vind het laf gekoerst van Evenepoel, dat valt me erg tegen van hem. Een goeie Evenepoel was sowieso al beter dan Del Toro. Hij heeft een fout gemaakt."

Boogerd streng voor Evenepoel

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Boogerd vindt dat Evenepoel vooraf al kon weten dat Pogacar vooral met Del Toro bezig zou zijn, op basis van de uitspraken van de Sloveen. "Evenepoel had niets te verliezen", is Boogerd streng voor Remco. Evenepoel strandde op 26 seconden van Carapaz, waardoor de Ecuadoriaan op de Alpe d'Huez zijn tweede ritzege kon vieren.