Afscheid in schoonheid: Moreno De Pauw wint laatste wedstrijd uit zijn carrière

Het is waar zowat iedere sporter van droomt: een carrière kunnen afsluiten met een hoogtepunt. Het is ook exact waar Moreno De Pauw is in gelukt. De 28-jarige renner had zijn afscheid al een tijdje aangekondigd. In Berlijn boekte hij zijn laatste zege.

Moreno De Pauw had de Zesdaagse van Berlijn in extremis nog toegevoegd aan zijn programma en daar zal hij dus zeker geen spijt van hebben. Met Wim Stroetinga begon De Pauw als vierde aan de slotdag. De Oost-Vlaming en de Nederlander volgden wel op een ronde afstand van de leiders. DE KAAP VAN DE 500 Ze verzamelden echter nog aardig wat punten en overschrijdden zo de kaap van de 500 stuks. Hierdoor was de bonusronde binnen en konden ze hun achterstand helemaal wegvegen. De Pauw en Stroetinga haalden het uiteindelijk met 505 punten, tien meer dan de Denen Hester en Frederiksen. Kneisky en Reinhardt werden derde met 480 punten. Beter dan dit had De Pauw zijn afscheid aan het baanwielrennen uiteraard niet kunnen uitstippelen. Hij sluit zijn loopbaan af met acht eindzeges in Zesdaagses.