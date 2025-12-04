Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Georges Pintens, voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, blijft ook op 79-jarige leeftijd actief op de fiets. Hij heeft een duidelijke boodschap over Eddy Merckx.

Georges Pintens rijdt ondanks zijn 79 lentes nog meerdere keren per week en benadrukt dat hij zich goed voelt. “Ik weet dat de aftakeling onvermijdelijk is, maar zoals ik me nu voel, mag het nog lang duren”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Carrière naast Merckx

Pintens’ loopbaan viel grotendeels samen met die van Eddy Merckx, die jarenlang het peloton domineerde. Hij geeft aan dat er nooit een nauwe band ontstond. “Eigenlijk heb ik nooit een echte band met Eddy ontwikkeld. De ene dag begroette hij je, de andere dag liep hij je voorbij.” Volgens hem werd Merckx pas na zijn carrière toegankelijker.

Hij schetst ook het verschil met andere renners uit die periode. Roger De Vlaeminck noemt hij een meer joviale figuur. Toen Pintens in 1968 prof werd, stond Merckx nog aan het begin van zijn successen. Hij erkent diens uitzonderlijke kwaliteiten, maar plaatst er een kanttekening bij. “Ongelofelijke coureur natuurlijk, maar ik vind Pogacar nog beter”, doet hij een bijzonder boekje open.

Pogacar als referentiepunt

Voor Pintens is de huidige generatie minstens even sterk als die van de jaren zeventig. “Wat die man dit seizoen gepresteerd heeft, heb ik zelfs Merckx nooit zien doen”, klinkt het over de Sloveen. Hij wijst erop dat de concurrentie tegenwoordig uit veel meer landen komt, maar dat Pogacar telkens opnieuw afstand neemt van de rest.

