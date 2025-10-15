"Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats

Met een opgave op het EK wielrennen zette Jonas Vingegaard een punt achter zijn seizoen. Volgens ex-renner Rolf Sorensen mag Vingegaard tevreden terugblikken.

Zelfs keek Jonas Vingegaard met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen. De Deen wilde voor de derde keer in zijn carrière de Tour winnen, maar moest opnieuw tevreden zijn met de tweede plaats. Hij won ook geen etappe.

Met drie ritoverwinningen en de eindzege in de Vuelta was Vingegaard wel dominant in de laatste grote ronde van het jaar. In februari won Vingegaard ook een rit en het eindklassement in de Ronde van de Algarve.

Vingegaard kreeg echter ook kritiek omdat hij na de Vuelta enkel het EK reed, waarin hij al halfweg koers gelost werd en opgaf. Het WK in Rwanda, waar hij begin dit jaar een doel van had gemaakt, liet Vingegaard links liggen.

Vingegaard vijf jaar op rij op podium van de Tour

Toch mag Vingegaard volgens ex-renner Rolf Sorensen trots terugblikken op zijn jaar. "Mensen lijken te denken dat hij een slecht seizoen heeft gehad omdat hij tweede werd in de Tour de France. Dat is gewoon waanzin", zegt Sorensen bij Café Eddy.

"Dit is een renner die vijf jaar op rij op het podium van de Tour staat ​​en dit jar de Vuelta heeft gewonnen. Het is een fantastisch seizoen", besloot de Deen nog.