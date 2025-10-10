Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door

Edward Planckaert werd eerder officieel aangekondigd als nieuwe aanwinst bij Soudal Quick-Step. De transfer gaat echter niet door. De renner bevestigt dat hij zijn keuze heeft herzien en dat beide partijen tot een akkoord zijn gekomen.

Edward Planckaert stond op het punt om over te stappen naar Soudal Quick-Step. Zijn transfer werd begin augustus officieel aangekondigd via de kanalen van zijn nieuwe ploeg. “Ik was inderdaad van plan om richting Soudal Quick-Step te trekken”, verklaart hij in Het Laatste Nieuws.

Vuelta als keerpunt

Tijdens het verloop van het seizoen en met name in de Vuelta, waar hij als lead-out van Jasper Philipsen actief was, herzag hij zijn positie. “Tijdens de Vuelta heb ik gevoeld waar mijn plaats is en waar ik mij het beste voel.”

De beslissing om de transfer niet door te zetten kwam voort uit een persoonlijke heroverweging. “Ik heb te impulsief gehandeld en ben in gesprek gegaan met Jurgen (Foré, nvdr). We zijn daar onderling netjes in overeengekomen en dit is de uitkomst.”

Hoewel Soudal Quick-Step eerder een persbericht uitbracht over de komst van Planckaert, blijkt dat het contract nog niet definitief is. Vanuit de ploeg wordt bevestigd dat er een ondertekend contract bestaat, maar dat er gesprekken lopen over ontbinding. Beide ploegen houden zich aan de UCI-regels en geven voorlopig geen officiële reactie.

Quick-Step heeft andere deal op het oog

Alpecin-Deceuninck, waar Planckaert momenteel actief is, heeft geen communicatie verspreid over een mogelijk vertrek. Zij hebben nooit een persbericht over een vertrek van Planckaert de wereld ingestuurd.

Volgens de krant geeft Jurgen Foré aan dat ze liever samenwerken met renners die volledig achter het project staan. Er zou zich een nieuwe opportuniteit aandienen die volgens de ploeg misschien nog beter in hun DNA past.