Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

Het team Alpecin-Deceuninck heeft bevestigd dat titelsponsor Alpecin zijn samenwerking met twee jaar verlengt, met een optie voor een derde jaar.

Verlenging tot 2027

De verlenging van het contract betekent dat Alpecin tot eind 2027 verbonden blijft aan de ploeg, met een mogelijke uitbreiding tot 2028. De shampoo- en verzorgingsproducent is sinds 2020 titelsponsor en was al actief bij het team vóór de overstap naar WorldTour-niveau in 2023.

De samenwerking wordt omschreven als stabiel en duurzaam. “Onze samenwerking met het team heeft aangetoond wat mogelijk is wanneer gedeelde ambitie, vertrouwen en prestaties elke stap begeleiden.”, klinkt het bij Eduard Dörrenberg, CEO van de Dr. Wolff Group, in een mededeling aan onze redactie.

Volgens Philip en Christoph Roodhooft biedt de verlenging duidelijkheid en stabiliteit. “Alpecin heeft al vele jaren een belangrijke rol in onze structuur. Hun hernieuwde engagement laat ons toe om verder te bouwen en vooruit te plannen.”



Multidisciplinaire ondersteuning

Alpecin heeft de ploeg de afgelopen jaren ondersteund in meerdere disciplines. De samenwerking is gebaseerd op gedeelde waarden en lange termijnvisie, met aandacht voor professionele omkadering en consistente werking.

Met deze verlenging bevestigt Alpecin zijn rol als kernpartner van Alpecin-Deceuninck. De ploeg kan met vertrouwen verder bouwen aan haar sportieve en organisatorische ambities richting 2026 en daarna.