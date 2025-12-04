Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

De Franse wielerbelofte Paul Seixas, 19 jaar en uitkomend voor Decathlon-CMA CGM, begint zijn tweede profseizoen met een ambitieus en zwaar programma. Zijn ploeg ziet hem als boegbeeld van een project dat mikt op de internationale top.

Begin van het seizoen

Na een drieweekse stage in Sierra Nevada hervat Seixas de competitie in Portugal. Zijn eerste koers wordt de Ronde van de Algarve van 18 tot 22 februari, gevolgd door de Ardèche Classic op 28 februari. “Het idee is om sterker te worden in mijn eerste twee wedstrijden en daarna uitsluitend deel te nemen aan World Tour-koersen”, klinkt het in La Provence.

Daarna volgen de Strade Bianche en het Baskenland, waarna hij zich richt op de Waalse klassiekers. Het programma is opgebouwd om hem stapsgewijs naar een hoger niveau te brengen en hem te laten meten met de wereldtop.

Ambitie en klassiekers

Seixas gaf eerder aan dat hij dit jaar een grote ronde zal rijden. Of dat meteen de Tour de France wordt, blijft voorlopig open. De ploeg bekijkt de resultaten van het voorjaar om te bepalen of hij richting Giro, Tour of Vuelta gaat.

Zijn liefde voor de klassiekers is duidelijk. “De Ardèche Classic, Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik zijn wedstrijden die mij nauw aan het hart liggen en waarvan de profielen goed bij mij passen.” Daarmee onderstreept hij dat zijn ambities verder reiken dan enkel ervaring opdoen.

Volgens sportdirecteur Sébastien Joly is het programma bewust samengesteld. “Paul gaat zijn tweede seizoen in de World Tour rijden. Het idee is om hem een evenwichtig programma te geven en hem te laten groeien tegenover de beste renners ter wereld.” Het schema moet hem klaarstomen voor de volgende stap in zijn carrière.

Seixas zelf houdt de focus eenvoudig. “Mijn doelen zijn duidelijk: mijn handen in de lucht steken en mijn vooruitgang bevestigen door het beste van mezelf te geven op de fiets”, besluit hij. Het Franse publiek kijkt reikhalzend uit naar zijn prestaties in dit drukke voorjaar.