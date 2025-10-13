Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx

Wanneer het over Tadej Pogacar gaat, wordt vaak ook de naam van Eddy Merckx genoemd. Na de Ronde van Lombardije spraken de twee wielerlegendes met elkaar.

Met zijn zege in de Ronde van Lombardije evenaarde Tadej Pogacar het seizoen van Eddy Merckx in 1971. Merckx won dat jaar drie monumenten (Milaan-Sanremo, L-B-L en Lombardije) en het WK.

Pogacar wordt gezien als de eerste echte opvolger van Merckx, al won de Sloveen wel nog nooit Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Die twee monumenten staan volgend jaar al omcirkeld op zijn agenda.

In 2026 kan Pogacar ook voor de vijfde keer de Tour winnen en naast Anquetil, Hinault, Indurain en Merckx komen. Al wil Pogacar vooral zichzelf zijn, hij wil niet samen met Merckx in één adem genoemd worden.

Pogacar belde even met Merckx

"Jullie weten dat ik niet van die vergelijking houd", zei Pogacar op zijn persconferentie na de Ronde van Lombardije. Al kon Pogacar na zijn vijfde overwinning op rij wel even spreken met Merckx.

Ernesto Colnago (oprichter van het fietsenmerk, nvdr.) kreeg telefoon van Merckx toen hij naast Pogacar stond. "Ik heb enkele woorden kunnen wisselen met Eddy Merckx en dat vond ik echt wel cool. Maar ik vind het niet aangenaam om altijd met Eddy te worden vergeleken", stelt Pogacar nog.