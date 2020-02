'Queen of Downhill' is er weer klaar voor na horrorcrash én afgescheurde achillespees

De downhill in het mountainbiken is ongetwijfeld één van de gevaarlijkste wielerdisciplines die er bestaat. Enkel enorme lefgozers scheren er hoge toppen. Wie zeker en vast die stempel meekrijgt, is Rachel Atherton, vijfvoudig wereldkampioene.

De Britse wordt ook wel de 'Queen of Downhill' genoemd. Het is een vrouw die al heel wat meemaakte. In 2009 werd ze het slachtoffer van een horrorcrash nadat een truck haar en haar broers van de weg maaide. Twee jaar geleden trok ze na een val in de koers haar uit de kom gekomen schouder zelf weer recht.

Ook het voorbije half jaar stond Atherton aan de kant. Bij een val in Frankrijk had ze haar achillespees afgescheurd. Nu is de winnares van 39 wereldbekerwedstrijden dus klaar voor nog maar eens een comeback, of toch zo goed als.

COMEBACK IN PORTUGAL?

Op 22 maart hoopt ze aan de start te staan van de wedstrijd in het Portugese Lousa. Dat heeft ze verklapt aan Red Bull.