Movistar levert Europese kampioenen: "Geweldige voldoening om moeilijk seizoen af te ronden met overwinning"

In het wegwielrennen is Alejandro Valverde het grote uithangbord voor Movistar. Op de piste heeft de ploeg ook enkele straffe mannen om mee uit te pakken, al deden die dat de voorbije dagen namens hun land Spanje. Albert Torres en Sebastián Mora wonnen op de laatste EK-dag in Plovdiv de madison.

Een Europese titel pakken in het baanwielrennen is altijd schitteren. Deze twee renners van Movistar deden het dan nog eens samen. "We moesten hard pushen tot helemaal aan het einde, doordat Portugal laat in de koers een ronde won. Het was een erg technische koers, met Portugal, Italië en Groot-Brittanië die erg alert waren", vertelde Mora na het behalen van de gouden medaille.

Het Spaanse duo kwam dus voor een uitdaging te staan. Het dan alsnog afmaken is één van de beste emoties in de sport. "We hebben een prestatie kunnen leveren en het geeft een geweldige voldoening om dit moeilijke seizoen af te ronden met een overwinning."

DERDE EUROPESE TITEL ALS DUO

Daar was zijn maatje Torres het helemaal mee eens. "Ik ben zo blij met opnieuw een Europese titel, onze derde samen. Het samen doen met Mora maakt het nog tot een mooiere herinnering. Laat ons er van genieten."