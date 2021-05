Victor Koretzky de sterkste in Albstadt, zevende plaats voor Mathieu van der Poel

Vandaag stond een wedstrijd in de wereldbeker mountainbike op het programma. De zege was uiteindelijk voor Victor Koretzky. Tom Pidcock eindigde op de vijfde plaats en Mathieu van der Poel moest tevreden zijn met de zevende plaats.

In Albstadt stond een wereldbeker-manche in het mountainbike op het programma. Het werd een spannende strijd tussen Victor Koretzky en Nino Schurter en uiteindelijk was Koretzky net iets sterker dan Schurter.

Daarachter maakte Pidcock een goede indruk. De jonge Brit eindigde op een uitstekende vijfde plaats. Mathieu van der Poel moest dan weer tevreden zijn met de zevende plaats.