Baanwielrennen werd baalwielrennen: Kopecky komt ook ten val in omnium en moet vroegtijdig afstappen

Lotte Kopecky heeft haar olympisch avontuur afgesloten. Ze kwam ook in het omnium ten val en dat was echt wel de val te veel. Eerder was ze ook in de ploegkoers twee keer tegen de grond gegaan. Het werd zo op de piste compleet balen voor Kopecky.

Het zijn Olympische Spelen geworden met enkel teleurstellingen voor Kopecky, al leverde ze wel een goede prestatie om mee te beginnen met die vierde plaats in de wegrit. Door twee valpartijen kwam het potentieel als duo met D'hoore er niet uit in de ploegkoers. Het omnium bracht niet veel meer geluk. In de scratch, het eerste onderdeel, schoven heel wat rensters onderuit. Lotte Kopecky was er ook bij. Ze was duidelijk aangeslagen, met mogelijk ook de twee vorige valpartijen die nog hun impact hadden. Het was allemaal wat te veel van het slechte. GEEN KRACHT MEER IN DE BENEN NA VAL Kopecky probeerde de race nog wel verder te zetten, maar kon geen kracht meer zetten op de pedalen en moest laten lopen. Het enige wat er nog op zat, was om vroegtijdig uit koers te stappen om niet nog meer fysieke schade op te lopen. Jammer voor haar dat het zo moest eindigen.