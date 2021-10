Van Den Bossche, Bossuyt en De Clercq doen het met toptiennoteringen op WK baanwielrennen, goud voor Hayter

Op de vierde dag van het WK baanwielrennen zijn met Van Den Bossche, Bossuyt en De Clercq nog drie Belgen in actie gekomen. Ze zetten allen gelijkaardige prestaties neer. Ze reden verdienstelijk, maar kwamen niet in aanmerking voor medailles.

Fabio Van Den Bossche nam deel aan het omnium. In de scratch en de temporace eindigde hij als elfde, de afvallingskoers viel dan weer ferm tegen met een zeventiende plaats. In de puntenkoers kwam hij wel sterk voor de dag: het leverde hem een achtste plaats op in de eindstand.

De wereldtitel in het omnium ging naar een naam die ondertussen wel een belletje doet rinkelen: Ethan Hayter, de renner van Ineos die het ook goed doet op de weg. Hayter begon als leider aan de puntenkoers en breidde zijn voorsprong nog uit. Viviani werd derde.

Bossuyt en De Clercq reden voor België dan weer de ploegkoers bij de dames. Ze deden het even goed dan Van Den Bossche in het omnium en moesten dus vrede nemen met een achtste plaats.