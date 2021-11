Stad Gent verscherpt de regels voor de Zesdaagse door coronavirus

De Zesdaagse van Gent krijgt van de stad Gent scherpere coronaregels opgelegd door de stijgende cijfers.

Het mondmasker wordt verplicht in de zaal en het feestje achteraf gaat niet door. "Het sportieve primeert, de sfeer en gezelligheid blijven belangrijk, maar zullen dit jaar met iets meer discipline en gezond verstand gepaard gaan", is te horen bij de stad Gent.

Dinsdag gaat de Zesdaagse van Gent van start. Eerder was al bekendgemaakt dat een Covid Safe Ticket nodig was, maar nu komt er nog een en ander bij. Eten en drinken is ook niet toegestaan in de zaal, dat moet in de catacomben gebeuren.

"Zodra het sportieve programma eindigt, dagelijks rond 1u15, eindigt het evenement en dus ook de muziek en de catering", zegt schepen van Sport Sofie Bracke bij Sporza.