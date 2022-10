Net niet voor Jules Hesters: hij wordt op het WK 4e in de afvalling, het goud is voor Elia Viviani

Jules Hesters is er niet niet in geslaagd om een medaille op het WK baanwielrennen te pakken. In de afvalling werd hij 4e. Het goud ging naar Elia Viviani.

Het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines eindigde met de afvalling bij de mannen. Jules Hesters probeerde voor België een 5e medaille te pakken. Het was een chaotische afvalling. Er waren verschillende valpartijen en de wedstrijd werd ook een paar keer geneutraliseerd. Hesters trok zich daar niet veel van aan en bleef lang uit de gevarenzone. Toen ze nog met ongeveer 10 renners overbleven, kroop hij 2 keer door het oog van de naald. Daarna nestelde Hesters zich op kop en ze bleven nog met 5 over. Ook die sprint overleefde Hesters, maar bij de volgende sprint zat hij achterin en werd de weg naar voren geblokkeerd. Zo viel hij af en eindigde hij op plaats 4. Het goud was uiteindelijk voor Elia Viviani.