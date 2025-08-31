Ondanks de pluspunten: Mathieu van der Poel heeft de nodige zelfkritiek na WK-repetitie

Ondanks de pluspunten: Mathieu van der Poel heeft de nodige zelfkritiek na WK-repetitie
Mathieu van der Poel is wel iemand met zelfkritiek, als de situatie daar om vraagt. Er waren ook pluspunten in Les Gets, maar Van der Poel vond dat hij meer risico had moeten nemen.

Hij had echter een heel duidelijk plan en dat was om zeker niet te veel risico te nemen. Dat bevestigde hij bij de NOS. "Ik had mezelf voorgenomen om me in de eerste ronde niet druk te maken en om geen risico's te nemen. Daardoor verloor ik best wel plaatsen en tijd." Mogelijk zaten zijn vorige valpartijen nog in het achterhoofd van Mathieu.

Van der Poel kon wel best wat mountainbikers inhalen: daar kan hij moed uit putten. "Halfweg wedstrijd kom ik aansluiten bij de kopgroep, maar dan ging ik de hele tijd jojo spelen. Toen was het beste er ook wat af. Ik merk dat ik duidelijk nog specifieke trainingen moet doen richting het WK, want ik had nooit het gevoel dat ik over de limiet kon gaan."

Moest Van der Poel brutaler zijn? 

Van der Poel had vooraf echter ook al aangekondigd dat hij niet het niveau ging benaderen dat hij nodig zal hebben op het WK mountainbike. Dan is een zesde plaats zeker een mooie plaats. "Vooraf had ik hiervoor getekend, maar achteraf gezien denk ik dat ik brutaler had moeten zijn en mezelf ertussen had moeten gooien."

Zeker in de eerste ronde had Van der Poel dat kunnen doen. Al bij al houdt hij er wel een behoorlijk positief gevoel aan over. "Ik ben tevreden met mijn wedstrijd. Ik voelde mij elke ronde verbeteren, maar in het slot miste ik de punch en de versnelling in de benen om mee te dingen naar de overwinning." VDP was zo eerlijk om dat toe te geven.  

Raakt Van der Poel klaar voor WK?

Het is ergens logisch dat Van der Poel rekening hield met zijn vorige ervaringen op de mountainbike en zich enigzins inhield bij momenten. Een zesde plek is zeker niet slecht, maar het is ook de vraag of deze prestatie voldoende is om hem richting medailles te lanceren op het  WK. 

