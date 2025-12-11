Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Mathieu van der Poel maakt zondag zijn rentree in het veld in Namen. Lars van der Haar is het intussen gewoon en maakt zich er weinig zorgen over.

Net als de voorbije twee seizoenen maakt Mathieu van der Poel rond halfweg december zijn rentree in het veldrijden. De wereldkampioen domineerde de voorbije jaren met 24 zeges in zijn laatste 25 crossen.

De 34-jarige Lars van der Haar, die aan zijn laatste seizoen als crosser bezig is, trekt zich allemaal weinig aan van de terugkeer van Van der Poel. De nummer twee van de Wereldbeker in Flamanville is er niet specifiek mee bezig.

Van der Haar over terugkeer Van der Poel

"Ik ben opgegroeid met Mathieu en heb altijd mijn best gedaan om hem te verslaan. Maar ik heb niet het gevoel dat God mee komt fietsen of zo", zegt Van der Haar klaar en duidelijk bij WielerFlits.

Dat zegt Van der Haar met veel respect voor Van der Poel, die hij een superatleet noemt. Al vindt hij het geen voorrecht om tegen Van der Poel te mogen crossen. Bij de supporters en de media leeft het meer dan bij Van der Haar zelf.

Winnen is voor de andere crossers bijna onmogelijk met Van der Poel aan de start. "Podiumplaatsen worden plots overwinningen", stelt Van der Haar. En daar zal hij de komende weken altijd zijn best voor doen.