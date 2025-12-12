Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

Thibau Nys heeft een verrassende keuze gemaakt met het oog op het wegprogramma voor volgend jaar. Hij zal opnieuw een grote ronde rijden, maar dat wordt wellicht de Giro.

Dit is wat onder andere Het Nieuwsblad en WielerFlits hebben opgevangen op de mediadag van zijn ploeg Lidl-Trek. Dit jaar deed Thibau Nys mee aan de Tour. Lidl-Trek trekt sowieso met een heel ander plan naar de Tour in 2026, want de blikvangers heten dan Mads Pedersen en Juan Ayuso. Twee renners die dit jaar niet in de Tourselectie zaten.

Ayuso behoorde dit jaar zelfs nog niet tot de ploeg. De Spanjaard reed bij UAE. Bij de ploeg uit de Emiraten had leek het alsof Tadej Pogacar zijn plannen in de weg zat. Het contract van Ayuso werd in onderlinge overeenkomst onderbroken, waarna hij zijn handtekening zette bij Lidl-Trek. Zijn nieuw team geeft hem wel een kans in de Tour.

Nu Pedersen naar de Tour en Milan naar de Giro

Dat moet dus gecombineerd worden met de groene ambities van Mads Pedersen. Het is een totaal omgekeerd verhaal ten opzichte van 2025. Dit jaar werd Pedersen thuisgelaten en ging Lidl-Trek met Jonathan Milan voor de puntentrui. De Italiaan slaagde er ook in om die mee naar huis te nemen. Volgend jaar gaat Milan niet naar de Tour.

Voor Milan wordt het de Giro. Hetzelfde geldt voor klassementsman Skjelmose en wellicht ook voor Thibau Nys, die sowieso met gemengde gevoelens terugblikte op de Tour. Nys bleef in de Tour lange tijd onder de verwachtingen, na een voorbereiding die gekruid werd met fysieke ongemakken. Daardoor kon Nys in de Tour zijn topvorm niet bereiken.

Thibau Nys kan zich in Giro bewijzen

Enkel op het einde kwam Nys er enigszins door, maar ze nemen bij Lidl-Trek dus niet het risico om het twee jaar op rij te proberen. Nys krijgt in principe eerst de kans om in de Giro te bewijzen dat het rijden van een grote ronde hem wel ligt.