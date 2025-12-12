Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing

Thibau Nys verrast de wielerwereld met belangrijke beslissing
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft een verrassende keuze gemaakt met het oog op het wegprogramma voor volgend jaar. Hij zal opnieuw een grote ronde rijden, maar dat wordt wellicht de Giro.

Dit is wat onder andere Het Nieuwsblad en WielerFlits hebben opgevangen op de mediadag van zijn ploeg Lidl-Trek. Dit jaar deed Thibau Nys mee aan de Tour. Lidl-Trek trekt sowieso met een heel ander plan naar de Tour in 2026, want de blikvangers heten dan Mads Pedersen en Juan Ayuso. Twee renners die dit jaar niet in de Tourselectie zaten.

Ayuso behoorde dit jaar zelfs nog niet tot de ploeg. De Spanjaard reed bij UAE. Bij de ploeg uit de Emiraten had leek het alsof Tadej Pogacar zijn plannen in de weg zat. Het contract van Ayuso werd in onderlinge overeenkomst onderbroken, waarna hij zijn handtekening zette bij Lidl-Trek. Zijn nieuw team geeft hem wel een kans in de Tour.

Nu Pedersen naar de Tour en Milan naar de Giro

Dat moet dus gecombineerd worden met de groene ambities van Mads Pedersen. Het is een totaal omgekeerd verhaal ten opzichte van 2025. Dit jaar werd Pedersen thuisgelaten en ging Lidl-Trek met Jonathan Milan voor de puntentrui. De Italiaan slaagde er ook in om die mee naar huis te nemen. Volgend jaar gaat Milan niet naar de Tour.

Voor Milan wordt het de Giro. Hetzelfde geldt voor klassementsman Skjelmose en wellicht ook voor Thibau Nys, die sowieso met gemengde gevoelens terugblikte op de Tour. Nys bleef in de Tour lange tijd onder de verwachtingen, na een voorbereiding die gekruid werd met fysieke ongemakken. Daardoor kon Nys in de Tour zijn topvorm niet bereiken.

Thibau Nys kan zich in Giro bewijzen

Lees ook... Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal
Enkel op het einde kwam Nys er enigszins door, maar ze nemen bij Lidl-Trek dus niet het risico om het twee jaar op rij te proberen. Nys krijgt in principe eerst de kans om in de Giro te bewijzen dat het rijden van een grote ronde hem wel ligt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thibau Nys
Juan Ayuso
Mads Pedersen

Meer nieuws

Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

Na zware en kritische uithaal naar ploeg van Pogacar klinkt nu plots verzoenende taal

18:00
🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

🎥 Showtime! Van der Poel maakt iedereen warm voor terugkeer in stijl, vriendin Roxanne laaiend enthousiast

19:00
Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

Evenepoel showt zijn stijl, maar laat met grappig moment zien dat hij nog niet iedereen bij Red Bull kent

18:30
Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

Van Aert doet zijn ziekte en herstel volledig uit de doeken (en ziet Sarah genieten van frietjes)

17:00
Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

Hij wordt fel verdedigd: criticasters van Wout van Aert krijgen ervan langs

16:00
🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

🎥 Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel verrassen met nieuw en verbluffend design

14:00
Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

Wout van Aert houdt zich niet in tijdens pittige voorbereiding

13:30
Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

Remco Evenepoel reflecteert na harde beslissing: "Ik had mezelf kapot kunnen maken"

13:00
Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

Visma-Lease a Bike versterkt partnership en bij glansprestaties Van Aert zal het te zien zijn

12:30
Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

Bakelants waarschuwt peloton met angstwekkende gedachte: "Voor Evenepoel zou het een ontgoocheling zijn"

12:00
Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

11:00
"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

"Had het me nooit kunnen voorstellen": Belgische wielrenner komt met belangrijke aankondiging

10:00
Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

Maxim Van Gils onthult wat de komst van Remco Evenepoel verandert

09:00
Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

Cian Uijtdebroeks maakt bij nieuwe ploeg meteen belangrijke keuze en kondigt groot nieuws aan

08:00
Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje Naast de fiets

Diep verdriet vijf dagen na Europese titel: Toon Aerts en partner verliezen ongeboren kindje

07:30
Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

Zorgt geld voor de doorslag? Bakelants ziet Evenepoel tóch in Milaan-Sanremo

07:00
Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

Het geld rolt bij Decathlon-CMA CGM: Oliver Naesen doet boekje open

21:30
Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

Nieuwe prikjes naar Soudal Quick-Step: Evenepoel onthult grote verschillen

20:30
Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

Samen met Evenepoel? Van Gils had verrassende vraag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

20:00
Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

Terugkeer Van der Poel: Van der Haar heeft daar heldere mening over

11/12
Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

Is het programma van Evenepoel teleurstellend? Bakelants velt zijn oordeel

11/12
Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

Stevige opsteker voor fusieploeg Lotto-Intermarché, maar in enkele landen wel andere naam

11/12
Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

Red Bull-BORA-hansgrohe wilde het niet: Evenepoel moest domper slikken

11/12
Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

Van der Poel kloppen? Aerts geeft zijn ongezouten mening over Nys

11/12
📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

📷 Nieuw shirt van Soudal Quick-Step gelekt: opvallende felle kleur toegevoegd

11/12
Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

Moet hij zijn droomkoers opgeven? Van Gils geeft iets toe over Evenepoel

11/12
Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

11/12
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

11/12
Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

11/12
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11/12
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

11/12
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

11/12
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

11/12
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

11/12
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

11/12
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

10/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Maxim Van Gils Thibau Nys Jan Bakelants Jose De Cauwer Gianni Vermeersch Toon Aerts Juan Ayuso Jonas Vingegaard Rasmussen Jonathan Milan Jasper Philipsen Mattias Skjelmose Thibau Nys Primoz Roglic Joris Nieuwenhuis Tibor Del Grosso Michael Matthews

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved