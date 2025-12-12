Mathieu van der Poel reageert op uitspraak Christoph Roodhooft bij vooruitblik op veldritrentree

Mathieu van der Poel heeft vooruitgeblikt op de start van zijn veldritseizoen. Daarbij verwijst hij ook naar een recente uitspraak van Christoph Roodhooft.

In een persmededeling van Alpecin-Deceuninck, opgetekend door verschillende media, komt Van der Poel aan het woord over zijn nakende rentree in het veldrijden. Komende zondag staat hij aan de start in Namen. "Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben. Mijn seizoen duurde iets minder lang dan andere jaren, zodat ik wat meer rust kon nemen."

Die rustperiode duurde vier weken, waarna hij de trainingen hervatte in België. "Twee weken later verhuisde ik naar mijn vaste uitvalsbasis in Spanje om daar verder te werken en de intensiteit stilaan weer op te bouwen." Ploegmanager Roodhooft liet onlangs vallen dat het tijd is dat Van der Poel weer begint te crossen, omdat hij het trainen wat beu zou zijn.

Van der Poel geeft voorkeur aan competitie

"Dat is iets te zwaar uitgedrukt", reageert Van der Poel. "Ik train echt wel graag. Maar het klopt wel dat ik de competitie heb gemist. Na de Tour de France volgden enkel nog de Renewi Tour en twee mountainbike races. Ik kijk er echt naar uit om weekje vroeger dan vorig jaar het veld in te duiken. Als ik dan toch in België ben, verkies ik competitie boven het trainen."

Van der Poel zal in Namen verschijnen met welgeteld twee trainingen op de crossfiets op de teller. "Dat is weinig, maar het was vorig jaar niet anders en uiteindelijk bleek het voldoende. De verwachtingen mogen hoog liggen, ik leg ze zelf ook hoog. Al denk ik persoonlijk dat ik op dit moment nog een percentje minder ben dan vorig jaar, ik denk dat het moet volstaan om meteen mee te doen voor winst."

Recordhouder worden geen doel op zich

Lees ook... Van Aert en Van der Poel zorgen voor stevige domper›

Van der Poel voegt hieraan toe dat hij bij het vastleggen van zijn totale programma rekening heeft gehouden met de crossen die hij graag rijdt. Het WK is zoals elk veldritseizoen het hoofddoel. Dat hij recordhouder kan worden, omschrijft hij eerder als een gevolg hiervan, niet als een doel op zich.