🎥 Best niet te veel uitwijken: veelzeggend beeld van Mathieu van der Poel op training, hij slaat wel extra WK over

Er is een veelzeggend beeld opgedoken die aan het trainen is voor het WK mountainbiken. Het WK-parcours brengt zeker enkele uitdagingen met zich mee.

Mathieu van der Poel had aangekondigd dat hij behoorlijk vroeg naar het Zwitserse Crans-Montana zou afreizen om te kunnen wennen aan het parcours voor het WK mountainbike. Hij heeft woord gehouden en is inmiddels ter plekke. Van der Poel is daar volop aan het trainen: een kort filmpje dat rondgaat op sociale media is hiervan het bewijs.

Aangezien hij op dat WK Nederland zal vertegenwoordigen, draagt Van der Poel ook op training reeds het oranje shirt. In de video is te zien hoe Van der Poel op een smalle, dalende weg rijdt, met links een rotswand naast zich en rechts een groot meer. De typische uitdagingen bij een mountainbikewedstrijd komen er hier dus ook bij kijken.

Blijft Van der Poel uit de problemen?

Het is best om mooi op de weg te blijven en niet te veel uit te wijken, anders kunnen er wel eens problemen ontstaan. Langs de rechterzijde is het parcours uiteraard ook wel afgespannen, om spectaculaire en gevaarlijke tuimelpertes te vermijden. Dat neemt niet weg dat er altijd wel sprake is van enig risico. Duimen maar dat het VDP goed vergaat.

Zijn trainingsperiode in aanloop naar zijn grote doel van het najaar, betekent wel dat hij een ander WK overslaat. Het WK Short Track heeft immers al plaatsgevonden. Dat ging ook door in Zwitserland, in Zermatt namelijk. De Fransman Victor Koretzky was de beste, voor de Amerikaan Blevins en de Fransman Azzaro. De Belg Jens Schuermans werd tiende.

Focus van Van der Poel bij cross-country

Geen WK Short Track voor Van der Poel, want zijn focus ligt volledig bij de cross-country. Met het WK wegwielrennen is er overigens nog een wereldkampioenschap waar Van der Poel dit jaar voor past: hij trekt niet naar Rwanda.