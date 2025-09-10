🎥 Best niet te veel uitwijken: veelzeggend beeld van Mathieu van der Poel op training, hij slaat wel extra WK over

🎥 Best niet te veel uitwijken: veelzeggend beeld van Mathieu van der Poel op training, hij slaat wel extra WK over
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er is een veelzeggend beeld opgedoken die aan het trainen is voor het WK mountainbiken. Het WK-parcours brengt zeker enkele uitdagingen met zich mee.

Mathieu van der Poel had aangekondigd dat hij behoorlijk vroeg naar het Zwitserse Crans-Montana zou afreizen om te kunnen wennen aan het parcours voor het WK mountainbike. Hij heeft woord gehouden en is inmiddels ter plekke. Van der Poel is daar volop aan het trainen: een kort filmpje dat rondgaat op sociale media is hiervan het bewijs.

Aangezien hij op dat WK Nederland zal vertegenwoordigen, draagt Van der Poel ook op training reeds het oranje shirt. In de video is te zien hoe Van der Poel op een smalle, dalende weg rijdt, met links een rotswand naast zich en rechts een groot meer. De typische uitdagingen bij een mountainbikewedstrijd komen er hier dus ook bij kijken.

Blijft Van der Poel uit de problemen?

Het is best om mooi op de weg te blijven en niet te veel uit te wijken, anders kunnen er wel eens problemen ontstaan. Langs de rechterzijde is het parcours uiteraard ook wel afgespannen, om spectaculaire en gevaarlijke tuimelpertes te vermijden. Dat neemt niet weg dat er altijd wel sprake is van enig risico. Duimen maar dat het VDP goed vergaat.

Zijn trainingsperiode in aanloop naar zijn grote doel van het najaar, betekent wel dat hij een ander WK overslaat. Het WK Short Track heeft immers al plaatsgevonden. Dat ging ook door in Zwitserland, in Zermatt namelijk. De Fransman Victor Koretzky was de beste, voor de Amerikaan Blevins en de Fransman Azzaro. De Belg Jens Schuermans werd tiende.

Focus van Van der Poel bij cross-country

Geen WK Short Track voor Van der Poel, want zijn focus ligt volledig bij de cross-country. Met het WK wegwielrennen is er overigens nog een wereldkampioenschap waar Van der Poel dit jaar voor past: hij trekt niet naar Rwanda.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Mountainbike
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Olav Kooij Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Wout Van Aert Lotte Kopecky Jose De Cauwer Louis Vervaeke Primoz Roglic Tadej Pogacar Kamiel Bonneu Daan Hoole Victor Campenaerts Bruno Armirail Victor Lafay Ine Beyen Eli Iserbyt Mattia Cattaneo Fabio Jakobsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved