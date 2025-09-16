🎥 Mathieu van der Poel toont zich zelfs op een totale offday een groot sportman

🎥 Mathieu van der Poel toont zich zelfs op een totale offday een groot sportman
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel is altijd en overal een groot sportman, met knappe sportieve gebaren. Zelfs als hij zelf niet de topdag heeft waar hij op had gehoopt.

Mathieu van der Poel had zich heel wat anders voorgesteld van het WK mountainbike. Hij had niet de benen om een rol van betekenis te spelen. Hij was niet de enige grote naam die dit meemaakte. Nino Schurter zat in hetzelfde schuitje, maar de Zwitser is ook al 39. Schurter reed zondag zijn laatste WK en neemt afscheid van de sport.

De mountainbiker heeft een rijkgevulde carrière achter de rug, met maar liefst tien wereldtitels op zijn palmares. Het was dan ook een mooi moment wanneer ze elkaar tegenkwamen in de cross-country in Crans-Montana, beiden beseffend dat hun rol in deze race uitgespeeld was. Dat zorgde voor een mooi gebaar tussen Van der Poel en Schurter.

Van der Poel neemt het initiatief

Van der Poel nam het initiatief voor een handshake. Daarna hadden ze zij aan zij nog even een gesprekje en legde Schurter zijn hand op de schouder van Van der Poel. Het hartelijke moment werd afgesloten met ook een arm van Van der Poel rond de schouder van Schurter: zo betuigden twee grootheden uit de wielersport hun respect.

Het zorgt ook voor een bijzonder leuke Instagrampost. Deze beelden zijn immers op muziek gezet, namelijk op See You Again, gecomponeerd door Samuel Kim. Dit is wat de Epic Orchestra Version wordt genoemd. Met zulke muziek krijgen deze beelden toch nog net dat beetje extra en spreken ze nog eens te meer tot de verbeelding. 

Van der Poel houdt van sportmanship

Van der Poel is wel vaker de wielrenner die blijk geeft van sportmanship. Een schouderklopje of handshake als teken van respect hoort er vaak bij. Zo was het ook het geval met Arnaud De Lie na hun strijd in de Renewi Tour.

Mountainbike
Mathieu Van Der Poel
Nino Schurter

