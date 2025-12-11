Van Aert en Van der Poel zorgen voor stevige domper

Van Aert en Van der Poel zorgen voor stevige domper
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op de ene plek is er blijheid, elders worden er dompers geslikt. Van Aert en Van der Poel hebben die impact op de organisatoren in de cross.

In Diegem moeten ze hun wonden likken. Acht van de negen vorige edities van de avondcross werden gewonnen door Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Dit jaar geven ze beiden voor het tweede jaar op rij verstek. Dat is uiteraard geen prettig nieuws voor Peter Bosschaerts, één van de organisatoren van Diegem Cross.

Uitgerekend dit jaar wordt de vijftigste verjaardag van de veldrit gevierd, maar dat zal dus zonder Van Aert en Van der Poel gebeuren. Bosschaerts steekt in Het Laatste Nieuws niet onder stoelen of banken dat hun afwezigheid een opdofffer is. "Natuurlijk is dat ergens wel een domper, maar als organisatie heb je geen invloed op hun planning."

Diegem valt uit de boot

We zijn ook te weten gekomen dat er amper nog onderhandelingen aan te pas komen over de financiën. Organisatoren komen quasi tegelijkertijd met de fans te weten of hun cross op het programma van Van Aert en/of van der Poel staat of niet. "Wanneer ze hun agenda bekendmaken, is het steeds hopen dat je erbij bent. Wij vielen nu uit de boot, maar we gaan uit van onze eigen sterkte."

Bosschaerts klinkt dus nog erg strijdvaardig. "De afwezigheid van Wout en Mathieu zullen we zeker overleven", durft hij te voorspellen. "Dat zien we trouwens ook aan de ticketverkoop, die op volle toeren draait." Ook zonder Van Aert en Van der Poel belooft het op dinsdag 30 december dus weer een sfeervolle avond te worden.

Turbo Cross dit seizoen in Hofstade

Lees ook... Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"
In tegenstelling tot de voorbije twee jaar zal dat ook gebeuren zonder de Turbo Cross van Average Rob. Die heeft dit veldritseizoen onderdak gevonden in Hofstade, waar ruim een week eerder gecrost zal worden op 22 december. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Superprestige
X2O-trofee
Diegem
Hofstade
Wout Van Aert
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) maakt veldritprogramma bekend met meer humor dan Van der Poel en Van Aert

Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) maakt veldritprogramma bekend met meer humor dan Van der Poel en Van Aert

12:00
Wij laten Vervecken wél standpunt innemen: is Thibau Nys een gevaar voor Van Aert en Van der Poel? Interview

Wij laten Vervecken wél standpunt innemen: is Thibau Nys een gevaar voor Van Aert en Van der Poel?

08:30
Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"

Verrassende tegenstander genoemd: "Hij is waarschijnlijk één van de belangrijkste uitdagers van Van der Poel"

20:30
Deze grote naam uit de cross toont geen enkele angst en gaat vol de strijd aan met Van der Poel en Van Aert

Deze grote naam uit de cross toont geen enkele angst en gaat vol de strijd aan met Van der Poel en Van Aert

18:30
Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

Intensiteit bij Wout van Aert: hij heeft nog werk te doen en houdt ook een alternatieve inspanning

13:00
Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

Geen ploegmaats meer: Benoot duidelijk over Van Aert als concurrent

14:00
De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

De Cauwer nuanceert maar geeft Evenepoel ook stevige waarschuwing: "Het kan een probleem worden"

13:30
Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

Nieuwe BK-concurrent voor Van Aert en andere Belgische kopman profiteert van keuze Evenepoel

11:00
Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

Van gedroomde helper naar rivaal: "Daar hebben Mathieu van der Poel en ik al vaak om moeten lachen"

10:00
José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

José De Cauwer heeft wat te zeggen over wat Remco Evenepoel in de eerste plaats moet doen

09:00
Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

Staat ook Remco versteld? Zijn nieuwe ploeg steelt de show met waanzinnige stunt

08:00
Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

07:30
Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

Heeft Evenepoel de fans teleurgesteld? De Cauwer geeft het antwoord

07:00
Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

Deze renner gelooft in een stunt en vreest grootheden Van der Poel en Pogacar absoluut niet

20:00
Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

Belgische ploegleider doet gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en de Tour de France

21:30
Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

Geklopt door Pogacar en Van der Poel: Van Aert doet opvallende onthulling

10/12
Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

Remco Evenepoel wijst naar grootste discussiepunt en legt de lat gigantisch hoog op het WK

19:00
Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

Johan Museeuw laat zich in het ziekenhuis onderzoeken aan zijn hart: dit heeft hij erover te zeggen

17:45
Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

Pogacar bezorgt Belgische zaak grote verrassing en het is hem weer menens voor een volgende klassieker

17:00
Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

Red Bull verplicht Remco Evenepoel tot een absolute primeur in zijn carrière

16:00
Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

Bewust duel met Van der Poel opgezocht? Trainer zonneklaar over programma Van Aert

10/12
Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

Lange fusiesaga tussen Lotto en Intermarché kent zijn ontknoping: dit is het eindresultaat

15:00
Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

Remco Evenepoel heeft groot nieuws over de klassiekers die hij al dan niet zal rijden

10/12
Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

Gerucht over concullega de wereld uit geholpen en Evenepoel kiest resoluut voor deze grote ronde(n)

10/12
Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

Er zit hem iets dwars: Del Toro wil één iets niet meer horen

10/12
Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer Naast de fiets

Na klachten van collega's bij VRT: Van Gucht na twee voorvallen geen anker meer

10/12
Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

Geen waardering voor zijn topseizoen: Pogacar blijft met lege handen achter

10/12
Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

Hoofdstuk meteen afgesloten: Foré spreekt vrijuit over "last" Evenepoel

10/12
🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

🎥 "Het wordt wennen": Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe look

10/12
🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

🎥 Duidelijker kan niet: Visma-Lease a Bike verklapt zelf laatste transfer

10/12
Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

Ooit Cant geklopt in Baal en zesde op het WK: onverwachte terugkeer in Namen

10/12
Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

Cross of weg? Toon Aerts onthult wat voor hem op één staat

10/12
'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

'Knopen zijn doorgehakt: dit wordt het programma van Remco Evenepoel'

10/12
Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

Verrassende uitdager voor Van Aert? Belgische veelwinnaar maakt doel van BK

09/12
Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

Eerste cross van Van der Poel: Nys en co moeten vrezen

09/12
Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

Ex-wereldkampioen vreest: terugkeer Van der Poel en Van Aert heeft groot nadeel

09/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Jose De Cauwer Thibau Nys Toon Aerts Jasper Philipsen Lotte Kopecky Gianni Vermeersch Primoz Roglic Michael Vanthourenhout Christoph Roodhooft Johan Museeuw Klaas Lodewyck Biniam Girmay Jasper Stuyven Dylan Van Baarle Davide Formolo Erwin Vervecken

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved