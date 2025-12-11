Van Aert en Van der Poel zorgen voor stevige domper

Op de ene plek is er blijheid, elders worden er dompers geslikt. Van Aert en Van der Poel hebben die impact op de organisatoren in de cross.

In Diegem moeten ze hun wonden likken. Acht van de negen vorige edities van de avondcross werden gewonnen door Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Dit jaar geven ze beiden voor het tweede jaar op rij verstek. Dat is uiteraard geen prettig nieuws voor Peter Bosschaerts, één van de organisatoren van Diegem Cross.

Uitgerekend dit jaar wordt de vijftigste verjaardag van de veldrit gevierd, maar dat zal dus zonder Van Aert en Van der Poel gebeuren. Bosschaerts steekt in Het Laatste Nieuws niet onder stoelen of banken dat hun afwezigheid een opdofffer is. "Natuurlijk is dat ergens wel een domper, maar als organisatie heb je geen invloed op hun planning."

Diegem valt uit de boot

We zijn ook te weten gekomen dat er amper nog onderhandelingen aan te pas komen over de financiën. Organisatoren komen quasi tegelijkertijd met de fans te weten of hun cross op het programma van Van Aert en/of van der Poel staat of niet. "Wanneer ze hun agenda bekendmaken, is het steeds hopen dat je erbij bent. Wij vielen nu uit de boot, maar we gaan uit van onze eigen sterkte."

Bosschaerts klinkt dus nog erg strijdvaardig. "De afwezigheid van Wout en Mathieu zullen we zeker overleven", durft hij te voorspellen. "Dat zien we trouwens ook aan de ticketverkoop, die op volle toeren draait." Ook zonder Van Aert en Van der Poel belooft het op dinsdag 30 december dus weer een sfeervolle avond te worden.

Turbo Cross dit seizoen in Hofstade

In tegenstelling tot de voorbije twee jaar zal dat ook gebeuren zonder de Turbo Cross van Average Rob. Die heeft dit veldritseizoen onderdak gevonden in Hofstade, waar ruim een week eerder gecrost zal worden op 22 december.