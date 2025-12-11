Soudal Quick-Step luidt nieuw tijdperk in: trainer die Evenepoel uitzwaait laat van zich horen over 2026

De man die de laatste jaren bekend stond als de trainer van Remco Evenepoel moet nu 2026 voorbereiden voor Soudal Quick-Step. Dat wordt het begin van het post-Evenepoel-tijdperk voor de Belgische ploeg.

Soudal Quick-Step laat op zijn officiële website weten dat de renners het wegseizoen van 2026 aan het voorbereiden zijn aan de Costa Blanca. De ploeg die dit jaar 54 overwinningen realiseerde, verwelkomt maar liefst acht nieuwe renners. Die hebben samen met de renners die blijven en de stafleden verzameld voor een eerste trainingskamp in Spanje.

De eerste stage in functie van het volgende seizoen zal doorgaan in Calpe. "We hebben daar alles wat we nodig hebben om ons op een degelijke manier voor te bereiden op volgend jaar", zegt trainer Koen Pelgrim. Hij gaat niet met Remco Evenepoel mee naar Red Bull en blijft zich inzetten voor een mooie toekomst van Soudal Quick-Step.

Pelgrim geeft duiding bij de trainingen

"De grootste focus is om een solide basis te leggen voor volgend seizoen met duurtrainingen aan lage intensiteit. Daarnaast zullen we deze dagen gebruiken om te werken op sprints, lead-outs, tijdrittrainingen voor de specialisten en training met de fysio's", legt Pelgrim uit wat de bedoeling is de komende dagen bij Soudal Quick-Step.

"Dit trainingskamp is een geweldige opportuniteit om de nieuwe renners te integreren, maar er zijn ook leden van de opleidingsploeg die jongens uit het WorldTour-team zullen vervoegen en daar veel ervaring uithalen", besluit Pelgrim. In het beste scenario zullen de jongere talenten van de ploeg van deze ervaring veel kunnen leren richting de toekomst.

Uitkijken naar Stuyven en Van Baarle



De eerste wedstrijd waar Soudal Quick-Step aan de start zal komen, wordt opnieuw de Tour Down Under in Australië. Daar begint het post-Evenepoel-tijdperk dan echt. Het is onder andere uitkijken naar wat nieuwkomers als Stuyven en Van Baarle de ploeg kunnen bijbrengen.